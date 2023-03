Il Politecnico di Bari e l’Ateneo barese, Aldo Moro, sono tra le migliori università al mondo. Entrambe le università, in particolare, hanno confermato la propria posizione nel Qs ranking by subject 2023, la classifica mondiale che valuta le università in base ai diversi corsi di studio.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

Entrando più nel dettaglio, il Politecnico si è piazzato tra le posizioni 661 e 600, mentre l’Ateneo tra 801 e 1000. La graduatoria, più nello specifico, ha premiato la qualità delle due università che ancora una volta sono rientrate all’interno della classifica internazionale incentrata sull’aspetto reputazionale, ovvero sulla considerazione di cui un’università gode tra i professori, ma anche i ricercatori di altri atenei e i datori di lavoro. In totale, nella classifica, sono 54 le materie censite.

Foto: uniba.it

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.