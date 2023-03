La Statale 100, strada che collega Bari a Taranto, si prepara a cambiare volto: sarà infatti ammodernata e allargata in alcuni tratti. È quanto deciso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che questa mattina ha dato parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato da Anas relativo al “Completamento funzionale e messa in sicurezza della SS 100 tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B”.

Più nello specifico, l’intervento permetterà di proseguire l’ammodernamento e l’ampliamento della SS 100 anche dopo il km 44+500 e fino allo svincolo di San Basilio (8,5 km nei comuni di Mottola e Gioia del Colle), realizzando la doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia e viabilità di servizio, con eliminazione degli accessi a raso, interconnessioni con la viabilità locale mediante svincoli a livello sfalsati e realizzazione di viabilità minori a servizio di frontisti e delle attività agricole; e inoltre favorirà il collegamento con il casello dell’autostrada A14 “Mottola-Castellaneta”. L’opera di interesse strategico è inserita nel Piano Attuativo 2021-2023 del Piano regionale dei Trasporti e, secondo la normativa vigente, andrebbe messa a gara entro il prossimo giugno. Costo complessivo dell’opera 108 milioni di euro, di cui 84 milioni di euro già finanziati a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. In ogni caso, al termine del completamento delle procedure autorizzative l’Anas potrà procedere al bando di gara sul PFTE, anche con le risorse attualmente disponibili.

“Attesa la strategicità dell’arteria stradale interessata e la necessità non più procrastinabile di mettere in sicurezza una strada ad altissimo tasso di incidentalità – ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – insieme all’assessore Maurodinoia, lo scorso febbraio ho chiesto al ministro Matteo Salvini la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell’opera. Siamo di fronte a un intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, che avrà un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, non solo locale, la cui attuazione va accelerata e per la quale ci impegneremo subito insieme al MIT per reperire le risorse mancanti” – ha concluso.

