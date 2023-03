A partire da domani, sabato 25 marzo, si entrerà nel vivo della quattordicesima edizione del Bif&st realizzata da Apulia Film Commission in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, con fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, un sostegno in linea con il ruolo che la Puglia ricopre a livello nazionale e internazionale promuovendo il dialogo tra turismo e cinema.

Un’edizione che si apre a pochi giorni dalla scomparsa del regista Citto Maselli Premio Federico Fellini 8½ per l’eccellenza artistica al Bif&st 2010, omaggiato dal Festival con un’intervista inedita che sarà proiettata venerdì 31 marzo (ore 16:00) al Teatro Kursaal. Ma non solo: sarà il ritorno di Casanova ad inaugurare al Teatro Petruzzelli (ore 21:00), il 25 marzo, il Bif&st 2023 in programma a Bari dal 24 marzo (pre-apertura al Teatro Kursaal) al 1° aprile. Presenti in sala il regista Gabriele Salvatores e gli attori Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Bianca Panconi. Prima della proiezione in anteprima assoluta del film, il Premio Oscar Salvatores riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, mentre al mattino, sempre al Teatro Petruzzelli, sarà protagonista della Masterclass moderata da Enrico Magrelli al termine della proiezione di uno dei suoi film più apprezzati, Nirvana (ore 9.30).

Liberamente tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, e scritto da Umberto Contarello, Sara Mosetti e Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova narra, in particolare, la storia di un affermato regista italiano che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare. Fanno parte del cast anche Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi. Il film è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, Ba.Be Productions ed Edi Effetti Digitali Italiani, in collaborazione con 3Marys Entertainment, in associazione con BPER ai sensi delle norme del Tax Credit, con il contributo della Regione Veneto e della Veneto Film Commission.

Nella stessa giornata al Teatro Petruzzelli (ore 18:00) in programma l’evento speciale Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste (Viaggio nel deserto) di Margarethe von Trotta presentato all’ultimo Festival di Berlino, presenti in sala la regista e la produttrice Bettina Brokemper introdotte da Enrico Magrelli. Il programma della giornata al Teatro Piccinni si apre con la proiezione di La natura si ribella (ore 9:30) per la sezione Cinema&Scienza, intervengono Ferdinando Boero biologo ed ecologo alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, Luca Bandirali critico cinematografico e ricercatore in Discipline dello Spettacolo all’Università del Salento, Anna Grazia Maraschio assessora all’Ambiente della Regione Puglia, modera Vito Bruno direttore ARPA Puglia. Per ItaliaFilmFest è in programma la proiezione di Scordato (ore 18:00) presenti in sala il regista Rocco Papaleo e l’interprete Giorgia, introduce David Grieco, in serata (ore 21:30) la proiezione del film Le amiche di Michelangelo Antonioni.

La programmazione della giornata di apertura al Teatro Kursaal Santa Lucia prevede per la sezione Best of the Year Ti mangio il cuore (ore 18:30) di Pippo Mezzapesa alla presenza del regista e L’ombra di Caravaggio di Michele Placido (ore 21:30) introdotta da Marco Spagnoli. Per la sezione Cinema&Libri in programma la presentazione Il cinema, l’immortale di Daniele Vicari (18:30), a condurre l’incontro, a cui è presente l’autore, Angela Bianca Saponari.

Sabato 25 marzo partono anche i laboratori del Bif&st, quello di sceneggiatura a cura di Franco Bernini al Teatro Margherita e quello di recitazione a cura di Milena Mancini al Teatro Van Westerhout di Mola Di Bari. Il Bif&st è un progetto posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica realizzato da Apulia Film Commission in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020.

