Inizia il toto nomi per il futuro sindaco della città di Bari, in vista delle elezioni previste per l’anno prossimo, fatta eccezione per l’eventualità in cui, ci sia un cambiamento nelle regole che riguarda la possibilità di un terzo mandato.

Il primo candidato sindaco per il dopo Decaro è Tommi Attanasio, presidente del movimento politico Bari Rinasce. “Mi candido a sindaco – ha dichiarato – per dare il mio contributo a far voltare pagina alla città dopo vent’anni di amministrazione di centrosinistra. Da un ventennio il centrodestra non si presenta pronto e competitivo alle elezioni amministrative, perdendo a tavolino. La prossima volta, nel 2024, per il Comune di Bari deve giocarsi una partita vera. Da una sana competizione politica, che rappresenta il sale della democrazia, la città e tutti i cittadini ne trarranno vantaggio, comunque vada” – ha sottolineato.

Nella giornata di domani, alle 10.30, Attanasio presenterà il suo movimento politico e il suo progetto. “Offrirò la mia candidatura – ha proseguito – a tutte quelle forze politiche e movimenti civici che non si riconoscono nella sinistra che governa la città. Sarà l’occasione per presentare il mio “Manifesto per Bari”, che potrei sintetizzare in poche parole: per Bari più decoro oltre Decaro” – ha concluso.

