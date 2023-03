Per lo sbarco dei 190 migranti messi in salvo, ora a bordo della nave Geo Barents, le autorità italiane hanno indicato il porto di Bari. Lo fa sapere la stessa ong di Medici Senza Frontiere, che alcune ore fa ha effettuato un soccorso al largo del Mediterraneo. La Geo Barents è diretta verso nord e sono previsti due giorni e mezzo circa di navigazione per raggiungere il porto. (foto repertorio)

