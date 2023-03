Can Yaman arriverà in Puglia a maggio con il suo tour benefico ‘Break The Wall’. L’attore, nato a Istanbul ma di origini albanesi-kosovare che conta ormai milioni di fan, sarà il 12 maggio a Corato e per qualche giorno poi a Polignano.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

A partire dal mese di marzo 2023 è infatti iniziato il tour di Yaman (che ha già fatto tappa a Milano, Livorno e Latina) nelle città italiane con il quale l’attore sensibilizzerà l’opinione pubblica sul disagio giovanile.

L’obiettivo è aumentare la consapevolezza rispetto al tema, fornire strumenti utili ai giovani e alle famiglie per uscire da situazioni difficili, aiutando l’ammodernamento e le funzionalità delle strutture ospedaliere nazionali e incoraggiando i ragazzi al confronto e al dialogo.

Can Yaman in ogni tappa presenzierà a eventi organizzati con i maggiori centri di aggregazione di giovani di età compresa tra 8 e 18 anni. Sarà al fianco delle loro famiglie , dei tutori, degli insegnanti e degli esperti per aiutare a diffondere consapevolezza e perseveranza.

La diffusione del progetto non sarà limitata agli eventi fisici, ma supportata da una campagna social in grado di coinvolgere sia il network dell’associazione, che quello dell’attore Can Yaman con il suo pubblico. Strumenti questi necessari per permettere alla campagna di performare al meglio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.