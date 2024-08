Bari, 25 nuove attività commerciali ammesse al bando

L’ufficio Politiche del lavoro e Innovazione urbana – ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione rende noto che, nell’ambito dell’avviso pubblico “Impresa Prossima”, i progetti di 25 nuovi gruppi informali di cittadini e cittadine baresi hanno superato la valutazione di merito e si apprestano ad avviare le attività di co-progettazione con il Comune di Bari per la costituzione di nuovi soggetti giuridici e l’ammissione a finanziamento propedeutica all’apertura delle attività. “Impresa Prossima” è una misura del programma d_Bari 2022-2024 per il sostegno all’economia di prossimità che favorisce l’apertura di nuove attività commerciali in tutti i quartieri della città con contributi a fondo perduto fino a 50mila euro. In cambio, il Comune di Bari richiede l’impegno da parte dei neo-commercianti a promuovere iniziative, servizi, eventi gratuiti a carattere sociale, culturale e territoriale per contribuire al progresso della comunità barese. “Con la misura Impresa prossima il Comune sostiene l’apertura di nuove attività commerciali capaci di coniugare nuove intuizioni imprenditoriali con il radicamento nei quartieri – commenta il sindaco Vito Leccese-. Il piccolo commercio cittadino rappresenta una risorsa importante per la comunità e il nostro obiettivo è continuare a sostenerlo, anche attraverso le azioni di d_Bari, incoraggiando gli operatori a innovare e a diventare un punto di riferimento per la cittadinanza”. Di seguito gli abstract dei progetti ammessi:

Orecchiette &Things

di Maurizio Colamonico e Guerino Pischetola

Il progetto commerciale prevede la ristrutturazione di un locale storico l’apertura di una boutique di prodotti enogastronomici tipici della tradizione pugliese nel cuore del centro storico di Bari, in vicolo Sant’Agostino 20. L’attività intende non limitarsi alla vendita di prodotti della gastronomia locale, ma si propone come un luogo aggregatore di attività culturali ed educative, tra cui degustazioni guidate, presentazioni di prodotti a km zero e workshop sulla cucina pugliese.

Affare Fatto

di Grazia Diodovich

Affare Fatto è una piattaforma fisica e digitale che consente ai clienti di scambiare oggetti di valore senza dover spendere denaro. Attraverso un processo centralizzato Affare Fatto acquista direttamente articoli con un valore superiore a 100 euro dai clienti; per farlo utilizzerà una moneta interna che viene usata dai clienti che hanno venduto un proprio oggetto per comprare altri beni presenti sulla piattaforma senza spendere un euro. Tale sistema semplifica il processo di baratto e garantisce un’alta sicurezza e affidabilità, elementi spesso carenti nelle piattaforme di scambio tradizionali. Come fulcro delle operazioni è stato scelto un immobile a Bari, nel quartiere Fesca.

Questa scelta, nelle intenzioni dell’imprenditrice, non solo contribuisce alla rivitalizzazione dell’area ma sfrutta anche la posizione strategica per facilitare la logistica.

DandyStore

di Gennaro Lodato

DandyStore è un negozio dedicato alla cosmesi maschile. Il proponente riveste da circa 20 anni ruoli manageriali in aziende di produzione cosmetici per poi concentrarsi soprattutto sulla loro commercializzazione. Ad oggi, non è presente in città nessun operatore commerciale focalizzato su servizi e prodotti per la cosmesi da uomo, una nicchia di mercato in crescita esponenziale. Il locale che ospiterà l’attività si trova in via Manzoni, arteria di Bari dai grandi fasti commerciali del passato, oggetto di prossimi interventi di rigenerazione urbana.

Oasi del Viaggiatore

di Piercarlo e Piero Mansueto

L’Oasi del Viaggiatore è un hub multiservizi nel settore turistico che incentiva il turismo esperienziale, con particolare attenzione ad accessibilità e sostenibilità. L’attività commerciale punta a riqualificare un locale commerciale in via Salandra, 42 da tempo non utilizzato, in prossimità della stazione centrale di Bari. Oasi del Viaggiatore offre servizi per l’approfondimento, la pianificazione e la prenotazione di tutte le diverse possibili esperienze di scoperta del territorio, escursioni, degustazioni, sagre e sport, oltre ad una serie di servizi satellite (deposito bagagli, bookshelf, albergo diurno, ecc.)

Black Out Studio Foto &Video

di Francesco Basile

Il progetto prevede l’apertura di uno studio fotografico nel cuore di Bari, in via Nicolai, 107. Lo studio fungerà anche da spazio espositivo e sala posa, spazio live streaming, con eventuale possibilità di essere noleggiato da altri professionisti e non, per servizi foto e video e per il noleggio delle attrezzature. L’intento è quello di creare non solo un luogo commerciale, ma anche uno spazio in cui condividere competenze intorno ai temi della fotografia e del videomaking. Il progetto prevede collaborazioni con una scuola cittadina e con un’associazione per i diritti della comunità LGBTQ+ per la realizzazione di laboratori e workshop sul tema dell’immagine, dell’identità di genere e delle tecniche fotografiche.

Medway

di Gilda Galeota

Medway è un’attività commerciale per la vendita al dettaglio di creme e altri prodotti “medical & beauty” di concezione e in affidamento di marchi in concessione. La ristrutturazione dei locali prevede la realizzazione di spazi per dimostrazioni, formazione e aggregazione e di un laboratorio per la produzione e il confezionamento, anche conto terzi. Allo store fisico nel quartiere Picone-Poggiofranco (via Mauro Amoruso, 41), sarà affiancata una piattaforma digitale per l’e-commerce.

La Casa del Surf

di Davide Alpino

A 200 passi “scalzi” dalla spiaggia più famosa di Bari, Pane e pomodoro, Davide Alpino, un appassionato sportivo e praticante di molte discipline acquatiche, intende aprire una “Casa del Surf”, un luogo in cui gli sportivi possono parcheggiare, cambiarsi, prendere l’attrezzatura, fare il briefing della situazione meteo, un check sulla sicurezza e tuffarsi in acqua. La Casa del Surf è un luogo sicuro per il rimessaggio e lo stoccaggio delle tavole con annessi spogliatoi, bagni e un piccolo angolo attrezzato per lezioni e incontri.

WonderFront – Food &Books

di Sardella e Jacobazzi

Il progetto commerciale mira alla realizzazione di un american bar e ristorante munito anche di una libreria tematica dedicata al mare. La location scelta per questa attività ‘ibrida’ è il waterfront di San Girolamo, in un locale della cosiddetta ‘piastra’ caratterizzato da grandi vetrate che si affaccia direttamente sul mare. Il progetto intende contribuire attivamente alla riqualificazione sociale e culturale del lungomare e dell’intero quartiere di San Girolamo, agendo per la creazione di una “comunità del mare2 in grado di offrire prodotti, servizi e soluzioni per un “quartiere vista mare” sia per i cittadini che per i turisti.

Mastr Bistrò

di Antonio Boezio

Il progetto nasce dalla passione per la musica e il desiderio di creare un luogo di aggregazione in una delle zone più vivaci di Bari, viale della Repubblica. La motivazione principale del proponente è offrire non solo un semplice bar, ma un punto di ritrovo per giovani e musicisti della città. Il locale proporrà una caffetteria di qualità e prodotti di pasticceria artigianale, eventi musicali come jam sessioni, masterclass e incontri con esperti del settore musicale ed uno spazio espositivo dedicato a mostre di artisti locali e performance dal vivo.

Cinzia Academy Sartoria Alta Moda

Il progetto nasce dalla passione sartoriale della proponente con l’obiettivo di aprire una sartoria, nei pressi del parco 2 Giugno, in grado di offrire servizi personalizzati utilizzando materiale di riciclo. Oltre allo sviluppo commerciale, il progetto mira ad avere un impatto positivo promuovendo buone pratiche con un approccio integrato in grado di combinare sostenibilità ambientale, crescita economica e coesione sociale. Saranno organizzati workshop gratuiti su sartoria e riciclo tessile.

Sud Motorsport – Centro di guida e simulazione

Il progetto commerciale prevede l’apertura di un centro per la vendita di corsi di guida sicura e sportiva, noleggio di simulatori e organizzazione di esperienze di guida professionali. Come restituzione alla comunità, il beneficiario s’impegna a erogare corsi di guida sicuri ai ragazzi neopatentati del quartiere San Pasquale in collaborazione con un’associazione di zona.

Madetek

La proposta progettuale consiste nell’apertura di una nuova attività nel settore della rigenerazione di schede elettroniche, ponendosi tre obiettivi principali: sostenibilità ambientale, competenza tecnica e flessibilità.

Inoltre, saranno organizzate iniziative ed eventi con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica rivolti ai ragazzi del quartiere.

Deceit Store

Il progetto “Deceit Store” mira a creare un’attività commerciale focalizzata sullo streetwear di qualità, contrastando il fast fashion. Il brand “Deceit” è conosciuto per la qualità e il messaggio contro la superficialità, con il claim “don’t lie to yourself”. Si punta su materiali sostenibili e sulla valorizzazione della produzione tessile pugliese. La sede sarà nel quartiere Madonnella, in una zona strategica per interagire con la comunità locale attraverso attività culturali e corsi.

Saranno organizzati eventi a titolo gratuito per la comunità locale con l’biettivo di offrire consulenza su moda e stile.

Empowerbeauty Consultacy Hub

Il progetto prevede la creazione di un centro di consulenza nel settore della bellezza, con un focus sull’empowerment femminile. Saranno offerti servizi di consulenza e uno showroom per prodotti di nicchia. L’obiettivo è creare un ambiente ibrido per formazione e informazione sulla cosmesi facilmente accessibile. I servizi offerti prevedono: sessioni formative su come leggere le etichette dei cosmetici, workshop mensili con esperti del settore, analisi della pelle gratuite settimanali, consulenze personalizzate per routine di bellezza.

Rosetta Mia – Pane e Bolle

“Rosetta mia” è un progetto che intende trasformare un panificio tradizionale a Bari, nel quartiere Madonnella, in uno spazio culturale e conviviale. Situato all’angolo tra corso Sonnino e via Gorizia, l’iniziativa prevede la vendita di pane a lievitazione naturale e prodotti da forno pugliesi, utilizzando farine biologiche. Oltre alla panetteria, offrirà una piccola caffetteria e vineria per colazioni, pranzi leggeri e degustazioni serali.

Il locale, un ex panificio da ristrutturare, si estende su 78 mq con tre ampie aperture, sarà un punto di ritrovo per residenti, turisti e city users. La posizione strategica, vicina a uffici pubblici e attrattori culturali come il Cinema Esedra e un futuro Liceo Artistico, rende il progetto promettente per rivitalizzare l’area, attualmente carente di opzioni gastronomiche diurne.

Il progetto si allinea con la food policy del Comune di Bari, promuovendo valori come formazione, nutrizione, filiera corta e contrasto allo spreco alimentare. Si propone come esempio di sostenibilità artigianale e ristorativa, favorendo il dialogo e l’apprendimento nella comunità.

Organizzerà workshop sulla levitazione naturale e collaborerà con la Parrocchia di San Giuseppe per valorizzare le eccedenze alimentari, creando economie circolari nel quartiere. Aggrega panificatori e produttori di farine biologiche per promuovere benessere e salute.

Posturiamoci

Il progetto commerciale avrà come obiettivo quello di offrire percorsi individuali finalizzati ad adottare comportamenti posturali corretti, migliorare disfunzioni fisiche e incrementare lo stato di benessere corporeo. Il locale sarà sito nel quartiere Poggiofranco identificato con il brand “Medendi”. Come contributo allo sviluppo locale, il progetto punta a realizzare 24 open day totalmente gratuiti in collaborazione con tre enti.

Joy Toy

di Alessandro Nicola Di Modugno

Joy Toy è un negozio di giocattoli per tutte le età, suddiviso per aree tematiche dedicate a categorie di giochi educativi, creativi, tecnologici e tradizionali. Il negozio punta su qualità, sicurezza e varietà dei giocattoli, sarà integrato con un e-commerce e animato dall’organizzazione periodica di eventi e laboratori come letture animate, laboratori creativi e incontri con autori di libri per bambini, creando una comunità attiva e coinvolta. L’attività commerciale aprirà i battenti in via Re David, nel quartiere San Pasquale.

Be Creative

di Simona De Tullio

Be Creative è un’attività che offre servizi di consulenza, comunicazione e supporto all’innovazione per organizzazioni del Terza Settore. L’attenzione al Terzo Settore si incrocia con i bisogni commerciali del quartiere Carrassi in cui l’attività si insedia, attraverso attività di eventi, progetti e azioni di innovazione sociale con il coinvolgimento di organizzazioni profit e no profit.

International Cambè

di Emilio Morisco e soci

Il progetto prevede l’apertura di un bar di ambientazione orientale con una forte connotazione internazionale. Una partnership con un locale consorzio di cooperative sociali permetterà la realizzazione di un percorso di avvicinamento alle professioni del bartending per persone straniere.

Wellness for Equality

di Antonio Mancini

Il progetto prevede l’apertura di un centro estetico e muove da una chiara necessità del mercato, evidenziata dalla crescente richiesta di servizi di bellezza e benessere. L’attività prevede l’attivazione di una vasta gamma di trattamenti estetici, benessere e prodotti collegati, garantendo un’offerta completa e soddisfacente per i clienti. Il locale prescelto per la nuova attività è in via De Deo, 40, in posizione strategica e pulsante nel cuore della città. Il progetto non riguarda solo la creazione di un centro benessere, ma si propone come veicolo per stimolare azioni di inclusione sociale, grazie a collaborazioni con associazioni attive per la difesa dei diritti della comunità LBGTQ+. Questa attenzione si concretizzerà attraverso incontri e laboratori, da tenersi nel centro estetico, organizzati secondo un calendario mensile.

Newphonelife

di Marco Lillo

Il nuovo negozio prevede l’avvio di un’attività incentrata sulla vendita di dispositivi tecnologici che valorizzino l’economia circolare. Saranno venduti dispositivi ricondizionati e/o rigenerati che il proponente intende valorizzare come “alternativi al nuovo” per consentire a tanti di dotarsi di dispositivi high tech a prezzi ragionevoli valorizzando il proprio usato ed evitandone così la dispersione nell’ambiente. Il locale sarà sito nel quartiere murattiano in via Putignani, 139, ai margini di una strada ad alto flusso di traffico. In collaborazione con un’associazione locale, l’attività commerciale proporrà incontri e laboratori per l’educazione all’utilizzo responsabile dei cellulari da parte dei bambini e dei loro genitori.

Z.E.R.O.

di Paola De Ruggieri e soci

Il progetto prevede la creazione di un locale polifunzionale con servizi diversificati, dal ristorante all’area eventi, integrando attività culturali e sociali. Il progetto prevede un forte radicamento nel quartiere Madonnella, con l’obiettivo di assumere almeno 4 dipendenti residenti nel quartiere e progettando una filiera di approvvigionamento che preveda l’acquisto del 60% delle materie prime da commercianti locali.

Likeapito

di Vincenzo Crocitto

Likeapito è un progetto di adeguamento e allestimento di locali dedicati alla nascita di una cartolibreria con rivendita di articoli di vari marchi di prodotti di uso comune, a basso costo ed ecologici, come cancelleria, magliette, gadget e complementi di arredo. Il nuovo negozio aprirà nelle vicinanze del Policlinico in largo San Francesco da Paola. Il negozio si impegna a realizzare iniziative a impatto sociale, tra cui il progetto “Colora la città” attraverso cui saranno donati alle scuole limitrofe materiali ecosostenibili per far realizzare ai bambini disegni raffiguranti la città di Bari.

Can che passa

di Stefania Porcelli

Can che ti passa è un’attività commerciale dedicata al mondo degli animali con particolare riferimento agli animali da compagnia come cani e gatti. La nuova attività commerciale sarà avviata in via Calefati 139/a, in una zona centrale con ottima visibilità. Un negozio di comunità che vuole connotarsi come riferimento per le famiglie e i proprietari di cani e gatti, per poter trovare risposte al benessere psico-fisico dell’animale. Il progetto prevede collaborazioni con numerose associazioni attive per la tutela dei diritti degli animali ed altre attività commerciali per realizzare iniziative a favore di animali randagi e azioni di sensibilizzazione sul mondo animale.

Bariè

di Pietro Fanelli e soci

Il progetto prevede l’apertura di un centro culturale poli-funzionale che produce innovazione sociale e contaminazione tra arti, imprese e tecnologia nel cuore di Bari Vecchia, in via Vallisa, 67- 69. Promosso da un gruppo con competenze ed esperienze diverse e trasversali, il progetto intende creare un centro multidisciplinare che fornisce i seguenti servizi: laboratori creativi e tecnologici, eventi culturali e artistici, servizi di consulenza per l’imprenditoria culturale, bar.

L’obiettivo di Bariè è creare un luogo di ritrovo e scambio per sostenere l’ecosistema creativo della città di Bari colmando la scarsità nel tessuto urbano di spazi polifunzionali dedicati all’innovazione.