Inflazione rialza la testa: aggravio spesa di 657 euro a famiglia

L’inflazione rialza la testa in Italia, con i prezzi al consumo che ad aprile salgono del 2% su base annua. Un allarme per i consumatori poiché una inflazione a questi livelli comporta un aggravio di spesa, considerata la totalità dei consumi di una famiglia, pari a +657 euro annui a nucleo, che salgono a +895 euro per una famiglia con due figli.

Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’ Istat.

A gravare sull’inflazione in Italia sono senza dubbio le tensioni sul fronte degli alimentari, i cui prezzi crescono a ritmi sostenuti – spiega il Codacons – La crisi delle materie prime unitamente alla maggiore domanda legata al periodo di Pasqua ha determinato sensibili aumenti dei listini al dettaglio. Su tale situazione incombono i rischi legati ai dazi, che se introdotti potrebbero portare ad una nuova fiammata dei prezzi in Italia.