Festa dell’Europa: domani monumenti cittadini illuminati di blu a Bari

In occasione della Festa dell’Europa, rispondendo all’appello dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, nella serata di domani, venerdì 9 maggio, il Comune di Bari illuminerà di blu (colore della bandiera europea) la fontana monumentale di piazza Moro, la fontana di piazza Cesare Battisti e lo stadio San Nicola, con l’intento di celebrare l’unità e i valori europei.

Il 9 maggio 2025 ricorre, infatti, il 75° anniversario della Dichiarazione di Schuman del 1950, momento storico che ha “avviato una nuova era di pace, integrazione e cooperazione democratica in Europa gettando le basi per l’attuale Unione europea”.