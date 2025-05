Il nuovo Papa è il cardinale Prevost: ha scelto il nome Leone XIV

E’ stato eletto il nuovo Papa, successore di Papa Francesco. Gioia in piazza San Pietro. Il 267° Pontefice è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave.

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost. Nato a Chicago nel 1955. Ha scelto il nome Leone XIV. Il cardinale Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, promosso lo scorso 6 febbraio da Bergoglio all’Ordine dei Vescovi con il titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. Lunghissima la sua presenza in Sudamerica, in Perù.

Le prime parole del nuovo Papa

“La Pace sia con tutti voi, un saluto di pace che possa entrare nel vostro cuore e nelle vostre famiglie, a tutti i popoli a tutta la terra. Una pace umile, perseverante, andiamo avanti uniti, il mondo ha bisogno della luce di Cristo, bisogna costruire i ponti con dialogo e incontro, uniamoci per essere un solo popolo in pace. Grazie a Papa Francesco”.

Chi è il nuovo Papa

Il Cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A. (Ordine di Sant’Agostino), è una figura di rilievo nella Chiesa Cattolica, originario degli Stati Uniti e con una significativa esperienza missionaria in Perù.

Ecco alcuni dettagli chiave sulla sua persona e carriera:

* Nascita: È nato a Chicago, Illinois (USA), il 14 settembre 1955, da una famiglia con origini italiane, francesi e spagnole.

* Formazione: Ha conseguito una laurea in matematica presso la Villanova University e successivamente ha studiato teologia a Chicago. Ha poi ottenuto la licenza e il dottorato in Diritto Canonico presso il Pontificio Collegio San Tommaso d’Aquino (Angelicum) a Roma.

* Vita Religiosa e Sacerdozio: È entrato nell’Ordine di Sant’Agostino (Agostiniani), emettendo i voti solenni il 29 agosto 1981. È stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982 a Roma.

* Esperienza Missionaria e Pastorale: Gran parte del suo ministero si è svolto in Perù, dove è stato inviato nel 1988. Lì ha ricoperto vari incarichi, tra cui direttore di formazione per gli aspiranti agostiniani e ruoli diocesani.

* Episcopato:

* È stato nominato Vescovo di Chiclayo, in Perù, il 26 settembre 2015, ruolo che ha ricoperto fino al gennaio 2023.

* È stato anche secondo vicepresidente della Conferenza Episcopale Peruviana dal marzo 2018 al 2023 e Amministratore Apostolico di Callao (2020-2021).

* Ruoli nella Curia Romana:

* Papa Francesco lo ha nominato membro della Congregazione per il Clero nel 2019 e membro della Congregazione per i Vescovi nel 2020.

* Il 30 gennaio 2023, è stato nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, assumendo un ruolo cruciale nella selezione e nella supervisione dei vescovi a livello globale. È importante notare che, con la morte di Papa Francesco il 21 aprile 2025 e l’inizio della Sede Vacante, i capi dei dicasteri cessano normalmente dalle loro funzioni fino a nuova nomina o conferma da parte del nuovo Pontefice.

* Cardinalato: È stato creato Cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 30 settembre 2023, con il titolo di Cardinale-Diacono di Santa Monica.