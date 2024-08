Bari, si allarga la zona commerciale di Santa Caterina: nuovi arrivi

Si allarga la zona commerciale di Santa Caterina. Il Comune ha dato il via libera alla realizzazione di una nuova palazzina per realizzare una nuova sede del Burger King.

La zona commerciale non punta solo sullo shopping. Dopo l’ultima apertura di Sinsay, ora tocca al settore food

Sono diverse le multinazionali che stanno puntando proprio su nuovi punti vendita nell’area di Santa Caterina. Hanno aperto già da anni il Mc Donalds, Roadhouse solo per fare alcuni esempi.

Ora tocca al Burger king che ha già un suo punto vendita in via Sparano. In questo caso il progetto parla proprio di una intera palazzina da costruire. Progetto che ha avuto l’ok dal Comune.

(Foto flikr)