Bari, è finita l’agonia: 0 – 0 al ‘Druso’ e tutti a casa

Termina con un pareggio a reti inviolate l’anonimo campionato del Bari targato Moreno Longo. Per riuscire ad entrare nella griglia playoff, i biancorossi avrebbero dovuto battere il Sudtirol e sperare in un successo del Modena contro il Cesena, ma la formazione di Mignani ha superato i canarini guadagnandosi l’accesso alla fase finale del torneo cadetto. La formazione di Longo ha creato diverse chance, senza però riuscire a concretizzarle. Finisce così, tra i cori di contestazione dei 142 tifosi baresi giunti nella lontana Bolzano, il campionato 2024/25 della Ssc Bari dei De Laurentiis.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai bolzanini, mister Moreno Longo ha tutta la rosa a disposizione. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in difesa si rivede Simic, mentre Favasuli viene preferito a Oliveri. In attacco spazio alla coppia Favilli – Lasagna.

Nel Sudtirol, il tecnico Fabrizio Castori deve rinunciare all’ex Andrea Masiello. L’allenatore nativo di San Severino Marche schiera i suoi con il modulo 3-5-2: ci sono gli ex Mallamo e Molina. Panchina per Lamanna.

PRIMO TEMPO: Prima chance del match per i padroni di casa al minuto 8 con El Kaouakibi che si incunea in area, ma calcia male da buona posizione. La formazione di Castori si divora una clamorosa occasione al minuto 19 con Odogwu che, solo davanti a Radunovic, calcia alto. Replica il Bari al minuto 20 con Maggiore che tira sopra la traversa da buona posizione. Azione personale di Dorval al minuto 29, ma la conclusione dell’ex laterale del Cerignola si stampa sulla traversa. Buona occasione anche per Favilli al minuto 30, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa altoatesina. Ancora pericoloso l’attaccante biancorosso al minuto 36 con un colpo di testa che finisce di poco a lato. Ci prova ancora l’ex centravanti della Ternana al minuto 40 con un tiro centrale che Poluzzi blocca senza particolari problemi. Ma la squadra di Castori non sta a guardare e con Odogwu semina il panico nella difesa pugliese, ma Radunovic è reattivo. Capovolgimento di fronte ed è Dorval ad impegnare Poluzzi con un diagonale mancino da posizione defilata. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: Bari pericoloso sempre con Favilli al minuto 49, ma la conclusione del centravanti finisce alta. Spunto di Lasagna al minuto 52, ma il tiro dell’attaccante è fuori misura. Favilli impegna Poluzzi al minuto 60, ma l’estremo difensore si fa trovare pronto. Primo cambio per il Bari al minuto 63: dentro Falletti, fuori Maggiore. Continua il duello tra Favilli e Poluzzi: al minuto 66 il colpo di testa della punta finisce di pochissimo a lato. Al minuto 74 escono Maita, Lasagna e Favasuli; dentro Lella, Bonfanti e Oliveri. Al minuto 84 esce Favilli ed entra Novakovich. Colpo di testa di Simic al minuto 85, ma Poluzzi para in tuffo. I galletti vanno in gol al minuto 90 con Novakovich, ma il centravanti statunitense era in offside. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Sacchi. Sudtirol-Bari, edizione 2024/25, è storia: al “Druso” finisce 0-0.

PAGELLE: Ci prova solo Favilli.

Radunovic 6, Mantovani 5,5, Simic 6, Obaretin 6, Favasuli 5,5, Maita 5,5, Benali 6, Maggiore 5,5 (63′ Falletti 5,5), Dorval 6,5, Favilli 6,5 (84′ Novakovich sv), Lasagna 6 (74′ Bonfanti 6)

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Ammoniti: Favasuli, Molina

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 3 – 7

Possesso palla: 45% 55%

Corner: 6 – 8

FORMAZIONI INIZIALI:

SUDTIROL: Poluzzi, El Kaouakibi, Mallamo, Pyyhtia, Pietrangeli, Tait (c), Kofler, Giorgini, Vergani, Molina, Odogwu

Panchina: Lamanna, Adamonis, Barreca, Martini, Gori, Davi, Rottensteiner, Casiraghi, Belardinelli, Merkaj, Veseli, Praszelik

BARI: Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali, Maggiore, Dorval, Favilli, Lasagna

Panchina: Pissardo, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro, Vicari, Pucino, Lella

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Assistenti: Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Quarto ufficiale: Nicolò Dorillo della sezione di Torino. VAR: Rosario Abisso (Palermo), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).