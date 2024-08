Bari, prende fuoco un tir sulla tangenziale: lunghe code

Un tir, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco sulla tangenziale di Bari, all’uscita altezza San Girolamo, direzione sud. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l’area. Il mezzo è stato completamente distrutto. La polizia locale consiglia di imboccare l’uscita 4 di via Napoli per chi è diretto in città. Sono presenti notevoli rallentamenti.

L’incendio è avvenuto verso le 3 di questa notte. Il tir proveniva da Molfetta ed era carico di beni alimentari. L’autista sentendo un forte scoppio dalla parte sottostante la cabina ha fermato immediatamente il mezzo e, viste le fiamme, ha cercato di arginare il principio di incendio con un estintore che aveva a bordo. Purtroppo le fiamme hanno avvolto subito il mezzo. Sul posto i vigili del fuoco con cinque squadre tra cui due autobotti, due mezzi cosidetti “movimento terra” (carrelli elevatori e BobCat) per smassare il carico ed estinguere anche gli ultimi focolai dormienti e un mezzo cosidetto carro-ara (per ricaricare sul posto le bombole di aria dei vigili) . Oltre il carico dell’autotreno anche il serbatoio con oltre 400 litri di carburante ha creato non pochi problemi ai soccorritori che hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba.