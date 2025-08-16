SABATO, 16 AGOSTO 2025
E’ allarme per i furti dei documenti dei turisti negli alberghi

In Italia. Sono poi venduti online

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Agosto 2025 - 18:36
passaporto
  • 52 sec
villaggiodelgusto.com

Da alcune settimane, migliaia di documenti di identità sono stati hackerati da alberghi italiani e messi in vendita nel dark web. È quanto compiuto dal gruppo di cyber criminali ‘Mydocs’. Secondo quanto riferisce l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’attività illecita, ha riguardato migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d’identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti al check-in. I blitz sono iniziati nel giugno scorso ma il gruppo di hacker durante l’ultimo fine settimana ha pubblicato nuovi post con i quali mette in vendita oltre 70 mila documenti ‘esfiltrati’ a quattro differenti strutture alberghiere.

