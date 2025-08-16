SABATO, 16 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,139 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,139 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Banfi: “Mia identità usata per pubblicità meschina, li denuncio”

L'attore ha denunciato la diffusione sui social di un video in cui con la sua voce si pubblicizzava una crema

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Agosto 2025 - 18:45
  • 59 sec
villaggiodelgusto.com

“Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpretare un futile inganno”.

A dichiararlo all’ANSA è Lino Banfi, denunciando la diffusione sui social di un video in cui con la sua voce (chiaramente riprodotta con l’intelligenza artificiale ndr) gli si attribuiscono una serie di falsità per pubblicizzare una crema miracolosa. “Ho già incaricato il mio avvocato Giorgio Assumma – aggiunge Banfi – di intraprendere le opportune iniziative legali in tutte le sedi competenti anche a livello internazionali, affinché i colpevoli e i loro intermediari vengano severamente puniti”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Lutto nel mondo della televisione, è...

All'età di 89 anni è morto questa sera Pippo Baudo. Tra...
- 16 Agosto 2025
Primo Piano

Ostuni, una bomba a mano vicino...

Una bomba a mano è stata trovata ieri sera ad Ostuni,...
- 16 Agosto 2025
Nazionale

Banfi: “Mia identità usata per pubblicità...

"Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale,...
- 16 Agosto 2025
Salute e Medicina

Botulino, dal 2001 al 2024 1276...

Nel periodo 2001-2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono...
- 16 Agosto 2025