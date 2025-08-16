SABATO, 16 AGOSTO 2025
Ostuni, una bomba a mano vicino allo studio del sindaco

Sul posto gli artificieri

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Agosto 2025 - 19:06
Una bomba a mano è stata trovata ieri sera ad Ostuni, in provincia di Brindisi, in una stradina vicina allo studio professionale del sindaco Angelo Pomes, a poche decine di metri da Palazzo di Città. Sul posto gli artificieri che hanno rimosso in sicurezza la bomba, che – secondo gli investigatori – non avrebbe potuto esplodere.

Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dal commissariato, e per gli investigatori ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti di un’intimidazione nei confronti del primo cittadino. La scoperta dell’ordigno è stata fatta da un uomo che aveva parcheggiato l’auto a pochi metri. Angelo Pomes è sindaco dal maggio del 2023, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Alla vigilia di Ferragosto, invece, con una telefonata anonima era stata segnalata la presenza di un ordigno all’interno di Palazzo di città. Ma dopo i controlli, si era rivelato un falso allarme.

