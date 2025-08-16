SABATO, 16 AGOSTO 2025
Lutto nel mondo della televisione, è morto Pippo Baudo

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Agosto 2025 - 21:18
All’età di 89 anni è morto questa sera Pippo Baudo. Tra i presentatori più conosciuti della televisione italiana, ha esordito nei primi anni Sessanta ed è stato uno dei volti più importanti della Rai per tutti gli anni successivi salvo un breve periodo trascorso su Mediaset. Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di varietà come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo, del quale detiene il record di conduzioni, avendolo presentato tredici volte tra il 1968 e il 2008, e di cui è stato anche direttore artistico in sette delle tredici edizioni condotte.

Nei suoi programmi ha lanciato o rilanciato personalità musicali come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo e ha tenuto a battesimo le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo, Barbara D’Urso, Elio e le Storie Tese e tanti altri. Parallelamente all’attività televisiva ha anche partecipato a diversi film e fiction, principalmente nei panni di se stesso, ed è autore di alcuni brani musicali, sfruttati soprattutto in ambito televisivo o cinematografico.

(foto wikimedia commons)

