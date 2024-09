Bari, dopo otto anni chiude il cinema “Ciaky”

Era stato inaugurato nel 2016 ed era ormai un punto di riferimento non solo per gli amanti del cinema della zona a nord di Bari ma anche dei comuni limitrofi. Chiude il cinema Ciaky al San Paolo. Ad anticipare la notizia il Corriere del Mezzogiorno, ma c’erano già voci in merito a questa decisione. Ultimamente erano state ridotte le proiezioni e non risultavano poi programmazioni per i prossimi giorni. La notizia ha lasciato l’amaro in bocca in molti residenti, soprattutto del municipio 3. L’apertura del cinema aveva anche dato una svolta a quella zona che pian piano è stata riqualificata e rilanciata. Al suo posto forse ci saranno uffici.