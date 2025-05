Bari, all’Umbertino rave party e secchiate d’acqua dai balconi

Tornano le polemiche dei residenti dell’Umbertino che ad un passo dall’estate rischiano di farsi sempre più esasperate. “Ed anche questa notte nel Far west dell’ Umbertino dj set, canti e balli (anche sulle auto in sosta) per tutta la notte”, tuona il presidente del Comitato Salvaguardia zona Umbertino, Mauro Gargano. Quanto sta avvenendo non può passare come semplice “divertimento giovanile”. Vi è una chiara volontà di irridere e sfidare con la consapevolezza della impunità. Ripetutamente e a più voci chiamate le forze dell’ordine. Intervento però avvenuto solo a distanza di ore. Segnalati anche alcuni lanci di secchi d’acqua dai balconi per “auto difesa”!!! Possibile che si debba arrivare a tanto??? Altro che città “europea”. Città allo sbando dove prepotenza e prevaricazione la fanno da padrone. Questa è una SFIDA alla città intera, alla legalità e alle regole del vivere civile. Cosa fanno le Istituzioni??? È questa la città che vogliono?? E siamo appena all’ inizio della c.d. bella stagione. Mala tempora currunt sed peiora parantur”.