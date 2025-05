Festa di San Nicola a Bari, oggi la cerimonia per la Sacra Manna

La giornata di oggi, iniziata già con le varie celebrazioni in Basilica e con il lancio delle Diane, proseguirà alle 12 con la messa in piazza Del Ferrarese. Alle 18 la celebrazione per il prelievo della Sacra Manna e alle 22 il tradizionale spettacolo pirotecnico. attività Domani la statua del Santo sarà trasferita, in processione, alle 17 in Cattedrale. Continueranno invece fino a domenica ledel Villaggio del Gusto.

Piano viabilità: park and ride

Navetta “A”

da inizio servizio alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus svolteranno a destra per piazza Massari, a destra per corso Vittorio Emanuele, via Q. Sella, via Piccinni, corso Cavour, (inversione di marcia Camera di Commercio), via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno su corso A. De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto);

dalle ore 16:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra” : i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, effettueranno l’intero perimetro di p.zza Garibaldi, via Bonazzi, c.so V. Veneto, P&R FBN (non transiteranno su corso A. De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto);

N.B. Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, i bus proseguiranno su corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno in via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”;

navetta “B”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dal capolinea provvisorio di via Cognetti: i bus percorreranno corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, inversione sotto il ponte Garibaldi, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “ Pane e Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti;

navetta “C”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: via della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza area di sosta “Largo 2 Giugno” (I bus non raggiungeranno la Camera di Commercio).

navetta “AB” – Soppressa

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le suddette variazioni di percorso