Bari, folla nel primo giorno di Fiera: preso d’assalto padiglione food

Ha preso ufficialmente il via l’87esima edizione della Fiera del Levante. Dopo l’inaugurazione sono state aperte al pubblico, a partire dalle 14.30 le porte della Fiera. In tanti hanno subito approfittato per passeggiare tra i padiglioni, in particolare quello dedicato al cibo, preso d’assalto. Le porte del quartiere fieristico apriranno tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30. La Fiera resterà aperta anche di sera, momento in cui si svolgeranno gli eventi gratuiti. Questi ultimi si terranno nell’area 47 Ovest sino a mezzanotte. Il costo del biglietto ai botteghini è di 5 euro per persona, ridotto a 2,50 euro se si acquista online sul sito www.fieradellevante.it. Gli stessi biglietti, sia cartacei sia digitali, consentono di accedere agli eventi serali previa conversione in braccialetti.

La conversione potr essere effettuata all’interno di un point in viale Albania (ogni giorno a partire dalle 13.30) fino a esaurimento posti ed è valida soltanto per lo spettacolo in programma per la stessa giornata. Verranno consegnati prima i braccialetti per i posti a sedere, poi per quelli in piedi. Per le persone con disabilità, all’interno dell’area eventi, è prevista una zona con posti limitati. In questo caso ci si può prenotare inviando una mail all’indirizzo: ingressi.nfdl@gmail.com. In nessun caso verrà consentito l’accesso senza braccialetto. Si può entrare in fiera dagli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura Per l’occasione è stato predisposto un piano per la mobilità e per il traffico. Obiettivo agevolare chiunque vorrà raggiungere il quartiere fieristico: qui i dettagli.