Famiglie frenano acquisti di alimenti: a marzo crollano le vendite

Si accentua a marzo la frenata delle vendite nel comparto alimentare. Lo afferma Assoutenti, a seguito dei dati diffusi dall’Istat.

“Sul fronte dei beni alimentari il trend peggiora – spiega il presidente Gabriele Melluso – Sul mese precedente a marzo le vendite alimentari calano in valore del -0,5%, e in volume del -0,9%, mentre su base annua, anche per effetto della Pasqua, la riduzione è del -4,2% in valore e -6,7% in volume. Nei primi 3 mesi dell’anno le vendite alimentari fanno registrare una flessione in volume del -3,3% equivalente, al netto dell’inflazione, ad un taglio di spesa da -208 euro annui a famiglia sugli acquisti di cibi e bevande”.

“A pesare su tale situazione è la crisi delle materie prime che sta portando a sensibili rialzi dei prezzi per prodotti alimentari di largo consumo, beni che registrano in alcuni casi una inflazione a due cifre che costringe i consumatori a cambiare abitudini e ridurre gli acquisti – prosegue Melluso – Per questo sollecitiamo il governo e il mondo della politica a studiare misure per garantire alle famiglie in difficoltà i cosiddetti “consumi di cittadinanza”, ossia beni di prima necessità e servizi essenziali come forniture di acqua, luce e gas, che sono un diritto universale dei consumatori”.