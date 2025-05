Benzina in calo: verde scese sotto 1,7 euro; gasolio -8,4%

Un pieno di benzina costa oggi in media 6,6 euro in meno rispetto allo scorso gennaio, mentre per un pieno di gasolio si risparmiano 7,3 euro. Lo afferma il Codacons, commentando i nuovi ribassi dei carburanti, con la verde scesa sotto quota 1,7 euro al litro.

Da inizio anno il prezzo della benzina alla pompa è calato del 7,2%, passando da una media di 1,831 euro al litro di fine gennaio agli attuali 1,699 euro/litro – analizza il Codacons – La spesa per il pieno scende così di 6,6 euro, con un risparmio pari a 158,4 euro ad automobilista ipotizzando due pieni al mese.

Va ancora meglio per il gasolio, il cui prezzo medio passa da 1,739 euro al litro di gennaio agli attuali 1,592 euro, con un deprezzamento del -8,4% e un risparmio da 7,3 euro a pieno, -175 euro annui ad automobilista. Tuttavia l’associazione sottolinea come vi siano ampi margini per una ulteriore riduzione dei prezzi dei carburanti ai distributori: rispetto ai picchi registrati nel 2025, infatti, il petrolio risulta oggi deprezzato del 23%, col Wti che passa dai 78 dollari al barile di metà gennaio agli attuali 60 dollari, mentre il Brent è sceso da 82 dollari di gennaio agli attuali 63 dollari – conclude il Codacons.