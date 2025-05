Allerta in rete della Polizia Postale: nuova truffa online

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” è un post con una richiesta di pagare immediatamente una multa per una presunta violazione al codice della strada.

Se ricevi la richiesta anche se l’e-mail sembra provenire dalla piattaforma Pagopa, controlla con cura la comunicazione per evitare di cadere in una truffa: Verifica che il pagamento sia dovuto, accedendo direttamente al sito ufficiale; Controlla la URL del sito. Spesso i truffatori per rendere credibile la richiesta utilizzano indirizzi che contengono la parola “Pagopa”;

Diffida di comunicazioni che richiedono pagamenti urgenti e informazioni personali. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.