Bari, nel Bonomo la nuova sede dell’Ispettorato del Lavoro

Comincia il rilancio dell’ex ospedale Bonomo. Ieri è arrivato il via libera del Consiglio comunale al progetto definitivo per il miglioramento sismico, il recupero funzionale e la ristrutturazione edilizia del padiglione 16, futura sede dell’ispettorato territoriale del lavoro. L’edificio, costituito da tre piani in elevazione ed un seminterrato, sarà destinato ad ospitare gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro, con hall di accoglienza al piano rialzato e locali tecnici, archivi e parcheggi al piano seminterrato. Sono previsti interventi di carattere strutturale, di adeguamento alle esigenze funzionali ed impiantistiche del progetto, la realizzazione di quattro vani ascensore, la modifica dei vani scala esistenti per consentire l’estensione del collegamento al piano seminterrato, la realizzazione di un sistema di camminamenti esterni, l’eliminazione del ballatoio esistente sui prospetti nord ed est.