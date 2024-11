Canosa, incendiato portone casa eurodeputato Ventola

Il portone dell’abitazione dell’europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, a Canosa di Puglia, nel nord Barese, è stato incendiato la scorsa notte mentre il politico e la sua famiglia erano in casa. Non si registrano feriti. L’incendio, divampato intorno alle tre della scorsa notte, sarebbe stato provocato dal lancio di una molotov. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indaga la polizia. Ventola è stato anche sindaco di Canosa, presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. E fino allo scorso giugno era capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia.

La solidarietà della politica

“La città di Bari è vicina a Francesco Ventola e alla sua famiglia per l’atto vigliacco di Canosa di Puglia – dichiara il sindaco di Bari Vito Leccese -. Un gesto grave e inaccettabile, che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita di un’intera famiglia, non è tollerabile. Le Forze dell’ordine faranno certamente luce sull’accaduto. Tuttavia, in momenti come questo, la comunità politica, tutta, senza distinzioni di parte, deve mostrarsi unita e solidale. Siamo chiamati a difendere i valori della democrazia e della convivenza pacifica. Per conto mio, abbraccio Francesco e i suoi cari”.

Decaro: “Solidarietà al collega Francesco Ventola. Condanna di tutte le forme di violenza”

“L’episodio di cui questa notte sono stati vittima il collega Francesco Ventola e la sua famiglia, merita la più dura condanna da parte di tutti. Nel corso di una telefonata, questa mattina ho voluto esprimere a lui e alla sua famiglia la mia massima solidarietà per quanto accaduto. La politica, a prescindere dagli schieramenti e dalle appartenenze, deve condannare in maniera netta tutte le forme di violenza. Episodi come questo, contro rappresentanti istituzionali, rischiano di minare alle fondamenta la democrazia e devono vederci uniti nella loro difesa”, dice l’europarlamentare Antonio Decaro.

PARLAMENTARI PUGLIESI FDI: CONTRO VENTOLA ATTO GRAVE, SOLIDARIETA’ E VICINANZA

“Esprimiamo solidarietà al collega europarlamentare Francesco Ventola per il grave atto intimidatorio sub?to questa notte. La nostra vicinanza a lui e alla sua famiglia, che fortunatamente è rimasta illesa. Confidiamo nell’azione della polizia e della magistratura affinchè vengano accertate presto le responsabilità di quanto accaduto. E, al contempo, auspichiamo una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche, perchè in uno stato democratico il dissenso non pu? e non deve mai degenerare in gesti di tale gravità”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari pugliesi di Fratelli d’Italia

“Ho sentito telefonicamente questa mattina Francesco Ventola per esprimere a lui e alla sua famiglia la mia vicinanza e solidarietà dopo l’atto intimidatorio subito nella notte. Un episodio grave e inaccettabile intorno al quale auspico che la magistratura e le forze dell’ordine riescano presto a fare luce. La comunità pugliese non può accettare nulla di simile, al fianco di Francesco Ventola c’e la Regione Puglia, ci sono le istituzioni, ci sono tutti i pugliesi che rifiutano queste logiche violente e intimidatorie”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo l’incendio appiccato questa notte al portone dell’abitazione dell’europarlamentare.