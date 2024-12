Vaccino sperimentale contro la malaria, a somministrarlo le zanzare

La malaria potrebbe essere prevenuta rilasciando zanzare portatrici di una versione geneticamente modificata del parassita della malattia, come dimostra un piccolo ma promettente studio di infezione intenzionale. La malaria rimane oggi una delle malattie trasmissibili più importanti con circa 250 milioni di casi e 600.000 decessi ogni anno, la stragrande maggioranza nei paesi africani. L’80% dei decessi coinvolge bambini sotto i 5 anni. Febbre, stanchezza, vomito e mal di testa sono i principali sintomi che compaiono 10-15 giorni dopo la puntura di una zanzara infetta del genere Anopheles. Ittero, convulsioni, coma e morte sono le complicazioni più gravi. Finora sono stati approvati due vaccini, ma offrono un’efficacia relativamente bassa, pari al 75%, e richiedono dosi ripetute, complicando gli sforzi di vaccinazione nei paesi africani poveri.

Il nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine esamina i candidati al vaccino sulla base di due versioni geneticamente modificate del protozoo Plasmodium falciparum , il parassita intracellulare che causa la malaria. Il ceppo “GA1” è progettato per smettere di crescere circa 24 ore dopo essere entrato nel corpo umano, mentre il ceppo “GA2” sei giorni dopo. Un totale di 20 volontari sono stati divisi in tre gruppi (GA1, GA2, placebo) e hanno accettato di essere esposti a 50 punture di zanzara ciascuno. Tre settimane dopo, sono stati esposti a punture di zanzara con il ceppo patogeno del parassita. L’89% dei volontari del gruppo GA2 è sopravvissuto all’infezione, mentre nel gruppo GA1 la percentuale è scesa al 13%, riferiscono i ricercatori dell’Università di Leiden nei Paesi Bassi. Poiché la dimensione del campione dello studio era piccola, i ricercatori riconoscono che sono necessari studi più ampi sulle prospettive del vaccino sperimentale.