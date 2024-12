Bari, residenti del San Paolo esausti: “Basta murales, serve altro”

(di Adalisa Mei) Sono anni che lo gridano. I residenti non ne possono più Il degrado e la sporcizia delle strade del quartiere San Paolo è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto di quelli che le strade le vivono. Tra immondizia, incuria, cattivi odori e il passeggio (ormai quasi giornaliero) dei cinghiali, i cittadini continuano da mesi, anzi da anni, a richiedere l’intervento delle istituzioni per ottenere quanto gli è dovuto: un maggiore decoro delle loro strade e del loro scorcio di città. Ma non è tutto. Mancano le infrastrutture. “Basta murale – scrivono quindi sulla pagina Facebook Q.re San Paolo – Bari – LA RINASCITA – Nel quartiere serve altro”.

La protesta è montata dopo che il Il murale “Al Lupo, al lupo” realizzato nel 2021 per dire no al bullismo nel quartiere San Paolo è stato vandalizzato. La denuncia è arrivata da Umberto Carli, consigliere comunale municipio 3, che ha assicurato di voler provvedere al ripristino dell’opera.

“Dite ad Umberto Carli – scrivono quindi i residenti – che non vogliamo più queste pagliacciate. Potete pure evitare di spendere sti soldi in queste cose ridicole. Le ricordo che i ragazzini del cep hanno bisogno di verde pubblico, giostrine e luoghi di aggregazione con tanto di spazio per gli amici a quattro zampe”.