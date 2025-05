Bari, il Villaggio del Gusto diventa “del Giusto”: il programma

Gastronomia, cultura, sostenibilità e intrattenimento tornano protagonisti sulla Rotonda del Lungomare. Chiusa la festa di San Nicola, il Villaggio del Gusto – CAB Edition 2025 torna in scena nel weekend dal 10 all’11 maggio, con un nuovo nome e tante novità: Villaggio del G(i)usto. La location è sempre la stessa: Largo Giannella, tra il mare, la Grande Ruota Panoramica e l’aria di primavera.

L’evento, promosso dall’Associazione De Gustibus Vitae in collaborazione con CNA Area Metropolitana Bari-BAT e con il patrocinio del Comune di Bari, vuole essere un momento di festa, condivisione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Oltre a gastronomia tradizionale, birre selezionate, musica dal vivo e dj set, sarà possibile provare il simulatore “Ready2Go”, presente in occasione dei 100 anni di ACI Bari-BAT, per sensibilizzare sulla guida responsabile. Saranno presenti anche operatori della Polizia Locale di Bari.

Inoltre

🟡 Sabato 10 maggio

Dalle 16.00 – Tornano le Barisiadi, giochi e sfide aperte a tutti con il supporto di SII FELICE SEI A BARI

Ore 18.00 – Talk: “La città che vorrei”, con Plastic Free, Retake Bari e altre realtà locali

Ore 20.00 – Finali del contest musicale San Nicola VIBES (conduzione di Carlo Chicco). A seguire, premiazione dei contest San Nicola Clicks (fotografia) e San Nicola Rhymes (poesia)

🟢 Domenica 11 maggio – Giornata dedicata alla “Festa della Terra Madre”

Evento centrale: PachaMama

Ore 18.00 – Talk: “Donne, Vita e Tabù”, moderato dalla giornalista Annamaria Ferretti con ospiti l’Avv. Clary, Avv. La Scala e la Dott.ssa Costanzo

Ore 20.00 – Consegna del Premio Pino Tulipani per l’impegno nell’inclusione sociale.

A seguire, sfilata della bellezza non omologata con il collettivo All In Festival, Albedo (sartoria sociale) e Curadisè-Parrucchiri e flash mob organizzato dall’associazione Kairos Apulia.

Gran finale con il Dj Set di Pasquale33

Durante tutto l’evento:

Mostra fotografica “Segni di bellezza” di Lidia Piccaglia (segni del cancro sul corpo delle donne)

Mostra “Non solo 25 novembre” a cura delle Tigri Rugby Bari (contro la violenza di genere)

Tutti i talk saranno accessibili con interprete LIS

Sarà possibile sostenere le iniziative delle associazioni presenti

Info e aggiornamenti: www.villaggiodelgusto.com, Facebook e Instagram: @VillaggioDelGusto ,

Hashtag ufficiale: #vdg2025