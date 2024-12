Quanto vale la magia natalizia di Mariah Carey?

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “All I want for Christmas is you” – Mariah Carey

È appena passato quel periodo dell’anno in cui, tra alberi di Natale, lucette e regali c’è lei. Sempre, ogni anno, da trent’anni.

Ormai è tradizione, è parte della cultura mondiale. “All I want for Christmas is you” è stata riprodotta infinite volte anche durante queste feste natalizie appena trascorse. La verità è che è più che una semplice canzone, è un vero e proprio fenomeno culturale che, da quando è stata rilasciata nel 1994.

È il biglietto di ingresso per un’atmosfera carica di gioia, per un pranzo in famiglia e per una serata tra amici mentre si gioca a tombola.

Ogni dicembre, “All I Want for Christmas Is You” conquista le classifiche, non solo nelle versioni tradizionali, ma anche nelle nuove reinterpretazioni e remix. Eppure, nonostante il tempo che passa, la magia della canzone non accenna a svanire, rendendo Mariah Carey la regina indiscussa delle festività.

Ma dietro a questa ondata di festosa popolarità, c’è un aspetto che spesso passa inosservato, ovvero i guadagni della cantante grazie a questo brano. Sebbene non sia possibile sapere con certezza l’esatto importo che guadagna ogni anno, le stime sono impressionanti.

Si calcola che Mariah guadagni circa 2,5 milioni di dollari all’anno solo grazie a questa canzone. Questo ammontare deriva principalmente da streaming su piattaforme come Spotify, Apple Music e YouTube, ma anche da royalties per le trasmissioni radiofoniche e le performance dal vivo. Con un rapido calcolo, possiamo dunque comprendere che il brano natalizio ha fruttato, al momento, di circa 75 milioni d’incasso.

Quando consideriamo che il brano è stato riprodotto oltre 1 miliardo di volte su Spotify, possiamo forse comprendere la portata di questo fenomeno economico.

Ad oggi pochissimi artisti possono vantare una “hit” che continua a generare entrate con così tanta forza e regolarità, e Mariah Carey è sicuramente una di queste.

Sarà forse merito della sua straordinaria voce, del sound sempre attuale e frizzante, della capacità di evocare amore e gioia?

Questo non sappiamo dirlo con certezza, ma certamente possiamo confermare che questo fenomeno che non solo contribuisce ad aumentare le entrate dell’artista, ma regala a tutti noi un pezzo di magia natalizia a cui non sappiamo ormai più rinunciare, anno dopo anno.