Bari, volontari a lavoro per ripulire il rione Sant’Anna dai rifiuti

Oggi, sabato 11 gennaio, dalle 10 alle 13, Retake Bari ha organizzato un clean-up nel quartiere Sant’Anna, insieme ai cittadini e al centro educativo per minori “Insieme”. L’evento è partito dai campetti da basket dei giardini di Via Mimmo Conenna e ha coinvolto diverse aree del quartiere, con l’obiettivo di ripulire strade e spazi verdi da rifiuti abbandonati.

«Siamo venuti a Sant’Anna in risposta alla richiesta del centro “Insieme”, chiedendo ai ragazzi di scegliere un luogo del cuore da valorizzare. Hanno scelto il loro quartiere, ed eccoci qui!» ha dichiarato la referente di Retake Bari.

Durante l’iniziativa sono stati raccolti 80 sacchi di rifiuti indifferenziati, 16 sacchi di plastica e 4 sacchi di vetro, insieme a ingombranti come un’autoradio e un passeggino abbandonati.

L’evento ha visto la partecipazione e il supporto della Municipalizzata dei Rifiuti Amiu Puglia, con la presenza della Presidente Antonella Lomoro, dell’assessore Elda Perlino e dell’ex Presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti.

Sant’Anna è un quartiere residenziale sorto nel 2010, situato nella zona sud di Bari, affacciato sul mare e circondato da una campagna ancora incontaminata. Tuttavia, il quartiere vive una condizione di isolamento a causa delle difficoltà di collegamento con il resto della città, il che ha contribuito a fenomeni di degrado, come l’abbandono dei rifiuti. Fino a poco tempo fa, la presenza di vecchi cassonetti rotti ha favorito la dispersione dei materiali nelle campagne circostanti.

Con l’arrivo del servizio di raccolta porta a porta, Retake Bari ha voluto cogliere l’occasione per avviare un intervento che non si limitasse a ripulire l’area, ma mirasse anche a sensibilizzare la comunità locale e a promuovere la bellezza e il potenziale di questo quartiere. L’idea è di portare nuova vita a Sant’Anna, rendendolo meta di interesse per altri cittadini di Bari e incoraggiando iniziative di tutela e valorizzazione del territorio.