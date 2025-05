“Il canto della sirena” di Emma Dante al teatro Piccinni

Nell’ambito della stagione teatrale 2024/25 promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, domenica 11 maggio, alle ore 18.30, lo spettacolo “Il canto della sirena”, per la regia di Emma Dante, apre la programmazione a Bari della XXVIII edizione del Festival “Maggio all’infanzia”.

Il palcoscenico del Teatro Piccinni accoglie il racconto d’amore della sirena, interpretato da Viola Carinci, Davide Celona e Stephanie Taillandier. Lo spettacolo è una favola per bambini e adulti, in particolare consigliato a partire dai 6 anni, e viene messo in scena in Puglia per la prima volta.

Liberamente ispirato a “La Sirenetta” di Andersen, ne il Canto della sirena la vita della protagonista Agnese, la più piccola di sei sorelle, cambia quando dal suo scoglio una sera assiste al naufragio di una nave, dal quale salva un principe di cui si innamora perdutamente. È a questo punto che la sirena fa la sua scelta: rinunciare alla coda di pesce per inseguire il grande amore. È disposta a tutto, Agnese, e chiede alla strega del mare il sortilegio. Avrà due gambe per correre dal suo principe e in cambio darà alla strega la sua voce. Ma non è tutto, il rischio è più grande: se il principe non ricambierà il suo amore, Agnese diventerà schiuma del mare. Il suo principe sarà disposto ad amarla? E la sirena si sentirà a casa sulla terraferma, oppure comincerà ad avere freddo? Si salverà Agnese o cadrà nell’abisso profondo del suo triste destino? Gli spettatori potranno scoprirlo ascoltando la sua storia, drammatica come sono le favole, ma leggera com’è la brezza del mare.

I biglietti dello spettacolo partono da un prezzo di 5 euro (botteghino del Teatro Piccinni e online sul circuito Vivaticket). I 70 appuntamenti del programma del Maggio all’infanzia si svolgono tra Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia (www.maggioallinfanzia.it).