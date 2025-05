Bari, villa confiscata e abbandonata: appello per il riutilizzo

L’amministrazione comunale intende avviare un percorso di co-progettazione finalizzato alla partecipazione all’avviso regionale “Puglia Beni Comuni” per promuovere, tra l’altro, il riutilizzo sociale di una villa confiscata ubicata su lungomare IX Maggio 62, a San Girolamo, con l’indirizzo di realizzarvi uno spazio culturale di prossimità per il quartiere.

La misura regionale, come noto, ha l’obiettivo di attuare interventi finalizzati all’utilizzo di beni immobili confiscati alla mafia per realizzare spazi di comunità in cui è possibile erogare servizi pubblici inclusivi, sicuri, sostenibili e accessibili a tutti, soddisfacendo le esigenze dei soggetti vulnerabili, delle donne, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di uguaglianza sostanziale.

Con l’eventuale finanziamento, pari a un massimo di 1 milione di euro, l’amministrazione intende mettere in campo azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto non repressivo della criminalità, rafforzando e sostenendo percorsi di educazione alla responsabilità sociale e alla cultura della legalità, nonché assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva attraverso l’innalzamento dei livelli di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.

Lunedì 12 maggio, alle ore 16.30, presso la villa confiscata, si terrà un open day rivolto a tutta la cittadinanza e ai soggetti interessati alla partecipazione al bando di co-progettazione utile a selezionare il soggetto gestore in caso di aggiudicazione del finanziamento.

All’incontro, nel corso del quale sarà possibile visitare l’immobile (di circa 90 mq con uno spazio esterno di ulteriori 240 mq) e fare il punto sulle ipotesi di riuso e sul percorso di candidatura all’avviso regionale, interverranno la vicesindaca e assessora alla rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone, l’assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia Sociale Nicola Grasso, l’assessora alle Culture Paola Romano, la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia e il coordinatore di Libera Puglia don Angelo Cassano.