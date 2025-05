“Eccellenza donna”, a Bari Fratelli d’Italia premia una archeologa

Oggi si è svolta la 5 edizione di “Eccellenza Donna”, evento organizzato dal Dipartimento Nazionale Tutela Vittime – Fratelli d’Italia. Questo evento è stato fortemente voluto anni fa dalla stessa Presidente Meloni, per valorizzare e premiare le donne che si siano particolarmente contraddistinte nelle diverse professioni e nella vita quotidiana per Passione, Merito e Coraggio. A tal fine ogni anno viene selezionata la vincitrice, di comune accordo con il Coordinamento Cittadino del Partito. Quest’anno l’evento si è svolto presso la sede del Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia di Bari.

Oltre ai dirigenti, consiglieri e militanti del partito, hanno partecipato come relatori: Antonella Lella (Coordinatrice Cittadina di Fratelli d’Italia di Bari); Nazzareno Chimienti (Referente del Dipartimento Tutela Vittime – Fratelli d’Italia di Bari); Antonio Ciaula (Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Bari); Virginia Ambruosi (Capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio 2); il Senatore Filippo Melchiorre (Vice-Presidente della Commissione Finanza e Tesoro). Quest’anno è stata premiata la Dott.ssa Federica Calabrese archeologa e dottore di ricerca in storia che lavora presso il Ministero della Cultura di Roma e che nonostante la sua giovane età, si è già contraddistinta in diversi ambiti della cultura come la ricerca storica e lo studio delle leggende arturiane, dei culti e del patrimonio artistico-religioso di Bari, della Puglia e della Gran Bretagna.