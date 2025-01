Bari, appello di Forza Italia al sindaco: “Basta ritardi sulle nomine”

L’Organismo Interno di Valutazione del Comune di Bari (organo che valuta l’operato dei dirigenti comunali anche al fine del.premio di risultato) ormai da tempo è in proroga e peraltro opera senza uno dei componenti. Ed egualmente accade al Consorzio ASI dove il cda e il Presidente sono in proroga ormai da tempo.

“Si tratta di due soggetti importanti – ricordano i gruppi consiliari comunali di Forza Italia, per la Città di Bari – Uno “burocratico” (OIV) che ha il delicato compito di esaminare le.perfomance dei dirigenti (veri responsabili dell’andamento dei servizi comunali) e di dare una votazione a ciascuno di essi, anche per l’erogazione di consistenti premi economici di risultato.

L’altro “operativo” (cda ASI) che ha l’onere di amministrare la zona industriale di Bari, dove si concentrano gran parte delle maggiori industrie e imprese pugliesi.

Abbiamo quindi formalmente sollecitato -ha dichiarato il capogruppo di FI al Comune di Bari, Carrieri- il Sindaco Leccese, dal quale queste nomine sostanzialmente dipendono, a evitare di protrarre ulteriormente questi regimi di proroga (e di incompletezza degli organi) che inevitabilmente comportano incertezze e inattività per le governance. E sopratutto chiediamo un profondo rinnovamento degli uomini e delle donne che compongono OIV e cda ASI. In particolare l’area di sviluppo industriale di Bari da anni ormai è senza un chiaro progetto di crescita e di innovazione (anche infrastrutturale), che inevitabilmente ha impattato sulla capacità delle imprese allocate di svilupparsi. E che inevitabilmente ha comportato una minore appetibilità della zona industriale di Bari (che ricordiamo è area ZES). Chiediamo quindi al Sindaco Leccese di accelerare sulle nomine e di individuare componenti dai profili innovativi ed esperenziali che diano “una frustata” di modernità e di efficienza alla zona industriale di Bari, uno dei pilastri economici/occupazionali della nostra Città”.