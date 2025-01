In Puglia sport, musica e socialità per gli oncologici

Corsi di danza, pilates, psicologia posturale, musicoterapia, meditazione e attività ecologiche all’aria aperta. Ma anche ortoterapia per la stimolazione sensoriale, motoria e relazionale, attività di supporto psicologico e workshop motivazionali. Sono alcuni dei progetti presentati dalle Asl pugliesi in supporto dei pazienti oncologici minorenni e adulti, oltre che dei loro familiari, approvati dal dipartimento Welfare della Regione Puglia. Nei prossimi mesi, spiega la Regione in una nota, partiranno le attività che saranno svolte da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale selezionate dalle singole Aziende sanitarie, con il coinvolgimento di ospedali e strutture sanitarie che hanno in carico pazienti oncologici.

Con l’obiettivo di affrontare il tema dell’umanizzazione delle cure. Saranno avviate anche iniziative sportive per stimolare la socialità e la solidarietà e per divulgare la cultura dell’ottimismo, prevenendo l’isolamento e promuovendo la riabilitazione e il benessere personale e sociale. Sono ancora previsti laboratori artistici, manipolativi artigianali, teatrali, di fotografia terapeutica, di yoga, di estetica e cura della persona, attività teorico-pratiche su nutrizione oncologica, laboratori del verde in orti sociali, visite guidate ad aziende, luoghi culturali e turistici nonché per i più piccoli attività di pet-therapy, uscite didattiche in masseria e laboratori ludico ricreativi. Ciascun laboratorio fornirà supporto fisico, psicologico ed emotivo alle persone che affrontano la malattia oncologica e ai loro familiari.