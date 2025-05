Salute, a Bari test gratuiti per diagnosi malattie tumorali

Uno stand per accedere gratuitamente alla Consulenza Genetica Oncologica. È quanto accadrà nel villaggio della salute, nel corso di Race for the cure in cui la Lucente SpA dedicherà uno spazio alla predisposizione genetica.

Con un semplice tampone salivare è possibile sapere se si è geneticamente predisposti a malattie tumorali. Le nuove frontiere della prevenzione passano attraverso l’iniziativa messa in campo da La Lucente SpA, azienda leader nel settore del cleaning e del facility management che, in occasione della tappa di Bari della Race For The Cure, la corsa per la lotta ai tumori del seno prevista per domenica 18 maggio, allestirà in piazza Libertà (all’interno del Villaggio della Salute) uno stand dedicato alla Consulenza Genetica Oncologica.

Lo spazio sarà aperto venerdì 16 maggio dalle 15 alle 20 e sabato 17 maggio dalle 9 alle 20 e permetterà a donne e uomini con una storia neoplastica personale o familiare – non solo di tumore alla mammella – di accedere al servizio per valutare, attraverso criteri clinici specifici, l’eventuale indicazione a eseguire un test genetico. Un’attenzione particolare sarà offerta anche a tutte quelle persone con quadri familiari in cui coesistono altri tumori, come ad esempio quello del pancreas, della prostata o deIl’intestino. Il tampone salivare sarà effettuato all’interno dello stand dal team dell’Istituto di Genetica del Policlinico di Bari, diretto dalla Prof.ssa Nicoletta Resta.

Il test genetico – Attraverso il prelievo della saliva si potrà capire se si è geneticamente associati a sindromi ereditarie di predisposizione tumorale, attraverso l’analisi di oltre 100 geni noti per essere collegati a malattie ereditarie. La CGO (Consulenza Genetica Oncologica), attraverso il team di specialisti coinvolti grazie al sostegno da La Lucente Spa, permette così di offrire un prezioso strumento di prevenzione mirata, consapevole e informata, basata sulla storia clinica e familiare di ogni singolo soggetto.

“La Lucente, che conta quasi il 70% di personale femminile, si tinge di rosa per la Race for the Cure, contro la lotta ai tumori, che ancora oggi rappresentano una delle sfide più insidiose per la salute femminile. Vogliamo dare il nostro piccolo contributo per costruire insieme una cultura della salute, con un gesto concreto che va nella direzione di una prevenzione sempre più mirata e precoce.” – Ha detto l’amministratore delegato de La Lucente SpA, Angelo Volpe.

“Questo è un modello virtuoso di politica aziendale che sostiene e promuove il benessere sociale. Lo fa attraverso la donazione di uno spazio e di prestazioni sanitarie a favore della comunità. Una dimostrazione di sensibilità e consapevolezza dei risultati che si possono raggiungere se tutti insieme perseguiamo il medesimo obiettivo, la lotta al cancro” – ha commentato Linda Catucci, presidente Comitato Puglia Susan G. Komen Italia.

Foto repertorio