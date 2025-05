Bari, il panificio Violante compie 100 anni: “Grande valore sociale”

Il panificio Violante, nel cuore del quartiere Madonnella, ha spento cento candeline. Una storia lunga un secolo fatta di mani pronte ad impastare e volti pronti ad accogliere cittadini e turisti in un luogo al cui interno il tempo sembra essersi fermato. Ieri si sono tenuti i festeggiamenti per celebrare il traguardo. Era presente anche il sindaco Vito Leccese che ha evidenziato l’importanza del “valore sociale, economico e identitario di attività lavorative come queste”.

“Si tratta – ha commentato Leccese – di un panificio che ha ancora il proprio forno e le produzioni al proprio interno. Vende prodotti non industriali, ma sostanzialmente artigianali. È molto importante questo aspetto, così come il traguardo dei cento anni. L’amministrazione ha messo in campo alcune misure di supporto negli scorsi anni e continuiamo anche perché le produzioni artigianali devono essere salvaguardate in quanto rappresentano la nostra tradizione e le radici della città. Occasioni come queste sono anche utili per stare insieme, per creare relazioni e per fare in modo che questi luoghi non siano soltanto luoghi di commercio, ma anche luoghi comunitari”, ha concluso.