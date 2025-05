Bari, celebrazioni per la festa della Repubblica: le variazioni Amtab

In occasione delle celebrazioni del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica, Amtab comunica le seguenti variazioni di percorso, da inizio servizio di giovedì 29 maggio sino a fine servizio di lunedì 2 giugno 2025.

Gli autobus non transitano su corso Vittorio Emanuele II e vengono temporaneamente soppresse le fermate: Vittorio Emanuele II (in entrambi i sensi di marcia)• Massari-Prefettura • Massari (capolinea navetta B)• Massari-giardini d’Aragona • Vittorio Veneto-fronte anagrafe

NAVETTA “A”

In partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto svolteranno a destra per corso Cavour, a destra per via Piccinni, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

NAVETTA “B”

In partenza da piazza Eroi del Mare: i bus in partenza dal momentaneo capolinea, svolteranno a destra per corso Cavour, a destra per il lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario (i bus non raggiungeranno piazza Massari).

NAVETTA “AB”

In partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti su corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia alla Camera di Commercio, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro); lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 2/

In direzione via Conenna: i bus giunti su corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia alla Camera di Commercio, lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario.

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 22

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

In direzione via Torre di Mizzo: i bus giunti su corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa percorso ordinario.

LINEA 27

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

In direzione Parco Domingo: i bus giunti su corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa percorso ordinario.

LINEA 42

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

In direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti su corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia alla Camera di Commercio, lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 50

In partenza da piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto, via De Tullio, interno Porto, via De Tullio, corso Vittorio Veneto, a sinistra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via

Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso.