Da commerciante a comica sui social: Francesca sbarca anche sulla Rai

Da commerciante a comica barese. Ed ora Francesca Zicca, in arte “Kekkabarese” sarà in prima serata su Rai 2 nel programma “Facci ridere”. “Vado a Roma per rappresentare la mia Bari – racconta Francesca – per me un grande onore”.

Francesca ha iniziato questa sua attività per gioco, sui social. “Avevo perso, dopo il Covid, il mio negozio ed è stata una sorta di terapia. Ho notato che i miei video dalla semplice comicità, con marcato accento barese, iniziavano a piacere e soprattutto la gente iniziava a scrivermi e a ringraziarmi per le sane risate e si rivedeva nella mia quotidianità.

Da lì ho deciso di crearmi un nome d’arte che mi rappresentasse al meglio: “Kekkabarese”; Kekka” come diminutivo del mio nome e “Barese” come le mie origini. Oggi i miei follower li chiamo “Pupi di Zucchero” perché follower non mi è mai piaciuto, la considero una famiglia allargata di persone che grazie ai social passano un momento di spensieratezza insieme a me.mFaccio la mamma e casalinga a tempo pieno e mi diverto a creare contenuti”.

“Questi video negli anni sono diventati virali su tutte le piattaforme social, rendendomi discretamente conosciuta. Quando mi chiedono un selfie io dico sempre in tono ironico: “Sono la Ferragni delle case Popolari”. Non sono un influencer e non mi ritengo tale, preferisco essere una new entry del teatro comico Barese, infatti attualmente sto frequentando una compagnia teatrale. Sui social conto su facebook 105mila pupi, Instagram 109mila e tiktok 162mila. Grazie ai social ho fatto due partecipazioni a Mediaset, ed ora dal nulla compare anche quella RAI.

Mi hanno trovato dai social e mi hanno chiesto di fare un provino. Quando mi sono recata al provino, ero molto sfiduciata, perché c’erano tante persone che sono veterani del teatro comico barese, io ero il cigno nero della situazione! Mi sentivo fuori luogo”.

“Ammetto di aver pianto dopo il provino, perché io sono molto critica con me stessa e non mi ritengo mai abbastanza e quindi avevo già dato per scontato che non sarei stata richiamata. A distanza di nemmeno due settimane da quel provino, ho ricevuto una chiamata, dove mi hanno detto che la mia veracità tutta Barese e la mia semplicità comica da casalinga, era molto piaciuta e che mi volevano nel nuovo programma condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli in prima serata su RAI2 la domenica.

Mi son fatta ripetere il mio nome almeno tre volte, perché non ci credevo, sinceramente non ci credo ancora!; Tra l’altro sono stata l’unica donna di tutta la Puglia ad aver superato il provino, perchè ho chiesto agli autori chi altro pugliese fosse stato preso in questo programma e mi hanno detto i Fratelli LOTUMOLO, che si sono già esibiti nella prima puntata ad inizio Luglio. Questa partecipazione ad un programma su rete nazionale, mi fa onore, ma nello stesso tempo mi carica di responsabilità. Sarò all’altezza?. Una cosa è sicura: porterò la mia semplicità e il mio essere solare che mi contraddistingue a prescindere dal personaggio. Spero di regalare alla mia amata terra un momento di risate e vi aspetto a fare il tifo per me il 13 Luglio in diretta su RAI2 alle 21”.