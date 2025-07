Taxi a Bari in estate: “Troppo pochi, servono più mezzi”

Sono solo 18 i taxi assegnati al turno B (pomeridiano/serale h.14/02) per l’aeroporto, mentre 52 sono i taxi assegnati (sempre sul turno B) per tutta la Città (porto/stazione/alberghi/etc)

È quanto emerso oggi in commissione sviluppo economico, nel corso dell’audizione dell’Assessore Petruzzelli e del Dirigente Cassano, richiesta dal Vice Presidente della Commissione Carrieri.

“È inoltre emerso – spiega Carrieri – che le 20 ulteriori nuove licenze taxi da adibire a detto turno B, non si sa proprio quando saranno operative. Solo 15 sono invece le licenze NCC rilasciate a Bari, di cui però non si sa esattamente quante siano operanti ed effettive. Infine è emerso che nessuna licenza stagionale (periodo estivo) è rilasciata o verrà rilasciata a nuovi soggetti (quali i 10 ulteriori idonei del recente concorso bandito dal Comune per sole 30 nuove licenze).

Siamo di fronte a una situazione paradossale: la Città di Bari ha bisogno di nuovi taxi e nuovi automezzi NCC per far fronte alla grande domanda di trasporto del periodo estivo. E chi amministra e governa la Città , dà risposte insufficienti (20 nuove licenze taxi che solo a Settembre/Ottobre saranno operative) o carenti (nessuna tempistica per il nuovo bando licenze ncc).

Preoccupante, inoltre, è l’idea che le misure recentemente disposte dalla Regione Puglia potranno contribuire a risolvere il problema, poichè di fatto sono state introdotte solo 2 nuove corse bus dal Cotrap con partenza/destinazione aeroporto”.

“Stamane” riferisce Carrieri “ho in Commissione duramente criticato e contestato l’opera dell’Assessore e degli Uffici. Di fronte a un problema grave come quello della mobilità da e per l’aeroporto, si fa solo propaganda comunicando l’intrapresa di soluzioni inutili, parziali e inefficaci.

Ho chiesto invece di bandire nuove licenze ncc; di rilasciare nuove licenze taxi stagionali; di incrementare i taxi assegnati al turno B dell’aeroporto, per evitare a Cittadini e Turisti gravissimi disservizi e alla Città di Bari le.bruttissime figure che da anni si reiterano a causa della mancanza di un servizio pubblico di trasporto automobilistico realmente moderno ed efficiente. Se non si è capaci di organizzare un servizio taxi appena decente, è inutile crogiolarsi e fregiarsi di titoli quali città turistica ed europea, perchè si fanno solo pessime figure e ci si rende ridicoli”.