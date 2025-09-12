VENERDì, 12 SETTEMBRE 2025
Bari, dopo la petizione al via la potatura dei cespugli a Pane e pomodoro

Per garantire decoro e sicurezza

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Settembre 2025 - 14:09
WhatsApp Image 2025-09-12 at 13.41.32
  • 43 sec
villaggiodelgusto.com

La lotta al degrado e alla criminalità passa anche attraverso la potatura e la sagomatura dei cespugli ai lati dell’ingresso della spiaggia di Pane e pomodoro. La folta vegetazione, infatti, troppo spesso era utilizzata da borseggiatori come rifugio e dagli incivili come latrina a cielo aperto. Così l’amministrazione comunale ha dato seguito alla petizione, presentata dal Comitato di cittadinanza attiva (più di 500 le firme raccolte) per ripulire il verde. Personale della Multiservizi ha ripulito alberi e cespugli, liberando anche alcune telecamere la cui visuale era ostruita.

