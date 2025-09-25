Bari, domani centro blindato per la protesta degli agricoltori

Domani Bari vivrà una giornata di forti disagi alla viabilità cittadina a causa della mobilitazione degli agricoltori della Coldiretti, attesa sul lungomare Nazario Sauro a partire dalle 9. Mentre i manifestanti arriveranno da diverse regioni del Centro e Sud Italia per protestare contro il crollo dei prezzi del grano, l’attenzione di chi si muove in città dovrà essere rivolta soprattutto alle limitazioni al traffico disposte dalla Polizia locale con un’apposita ordinanza.

Le restrizioni nel dettaglio﻿

Venerdì 26 settembre 2025:

Divieti di fermata (dalle ore 5 alle 14, e comunque fino al termine delle esigenze)

piazza della Libertà, lato prospiciente il Palazzo dell’Economia, esclusivamente per le due file di stalli comprese tra il parcometro e il Palazzo del Governo;

via monsignor A. Ballestrero (eccetto pullman dei manifestanti);

via Caldarola, esclusivamente per le carreggiate complanari esterne (eccetto pullman dei manifestanti);

lungomare Nazario Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi).

Divieti di transito (dalle ore 7 alle 14, e comunque fino al termine delle esigenze)

lungomare Nazario Sauro;

piazza A. Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lungomare Nazario Sauro e il prolungamento del cavalcavia G. Garibaldi;

via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare Nazario Sauro;

via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare Nazario Sauro;

via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare Nazario Sauro;

via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare Nazario Sauro;

via monsignor A. Ballestrero (eccetto pullman dei manifestanti);

via Caldarola, esclusivamente per le carreggiate complanari esterne (eccetto pullman dei manifestanti).

Deroghe particolari (dalle ore 8 alle 20, e comunque fino al termine delle esigenze)

In deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – piazza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio dell’Esercito Italiano, con portata superiore a 3,5 tonnellate.

La manifestazione si svolgerà in contemporanea alla chiusura della viabilità e richiamerà centinaia di agricoltori. Per questo motivo, automobilisti e residenti dovranno prestare particolare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi.