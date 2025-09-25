Dal Molise alla Puglia per difendere il grano italiano

Dal Molise alla Puglia per far sentire la loro voce in difesa del grano italiano, minacciato dalle massicce importazioni dall’estero. Oltre 500 agricoltori molisani parteciperanno domani, a Bari, alla manifestazione per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica. “A rischio oggi è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole italiane impegnate nella coltivazione – spiega Coldiretti Molise – ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall’abbandono e dalla desertificazione”. Il ‘popolo del grano’, dunque, scenderà in piazza “per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. Speculazioni che – osserva l’organizzazione degli agricoltori – rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale”.
