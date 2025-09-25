GIOVEDì, 25 SETTEMBRE 2025
Dal Molise alla Puglia per difendere il grano italiano

Manifestazione domani a Bari

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Settembre 2025 - 10:57
 Dal Molise alla Puglia per far sentire la loro voce in difesa del grano italiano, minacciato dalle massicce importazioni dall’estero. Oltre 500 agricoltori molisani parteciperanno domani, a Bari, alla manifestazione per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica. “A rischio oggi è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole italiane impegnate nella coltivazione – spiega Coldiretti Molise – ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall’abbandono e dalla desertificazione”. Il ‘popolo del grano’, dunque, scenderà in piazza “per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. Speculazioni che – osserva l’organizzazione degli agricoltori – rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale”.

