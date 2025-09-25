Bari, torna FUSC 2025: sport e condivisione tra le periferie

Lo sport torna a animare le periferie di Bari con FUSC 2025, la Festa dell’Uguaglianza dello Sport e della Condivisione, promossa dal Municipio I. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno il progetto si estende su sei weekend tra fine settembre e ottobre, con eventi gratuiti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età in attività sportive, laboratori, esperienze digitali e momenti di socialità.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione delle associazioni Maze ASD e Snupy ASD, punta a trasformare lo sport in uno strumento di coesione sociale, incontro tra generazioni e culture diverse, ma anche occasione per sensibilizzare alla cura degli spazi pubblici e all’educazione ambientale.

Il calendario degli appuntamenti prevede:

27-28 settembre – Pane e Pomodoro, Japigia (a cura di Maze)

4-5 ottobre – Playground Ponte Adriatico, Libertà (a cura di Snupy)

11-12 ottobre – Impianti Mirko Variato ed Ecopoli, Japigia (a cura di Maze e Snupy)

18-19 ottobre – Giardino per tutti, Torre a Mare (a cura di Maze)

25-26 ottobre – Giardino Maugeri, Libertà (a cura di Snupy)

Ogni tappa offrirà tornei di discipline sportive tradizionali e minori come tennis, pallavolo, bocce e beach volley, ma anche attività di benessere psicofisico, esperienze eSports, laboratori per bambini e momenti di “terzo tempo”, pensati per favorire la socialità. Gli eventi si chiuderanno con interventi di pulizia partecipata, trasformando la festa in un vero esempio di cittadinanza attiva.

“FUSC continua a porre l’attenzione su temi fondamentali come uguaglianza e condivisione – spiega Annamaria Ferretti, presidente del Municipio I –. Lo sport diventa un mezzo per costruire comunità inclusive, ridurre la marginalità e rafforzare il piacere di fare attività insieme, condivisione e rispetto reciproco come valori centrali”.﻿