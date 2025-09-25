Bari, via Manzoni si prepara a rinascere tra pedonalizzazione e verde

Lunedì 6 ottobre prenderanno il via i lavori che cambieranno radicalmente il volto di via Manzoni, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. Dopo mesi di progettazione e confronti con cittadini e commercianti, l’amministrazione comunale ha presentato oggi nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città il progetto esecutivo e il cronoprogramma del cantiere, finanziato con fondi PNRR per circa 6,8 milioni di euro.

Il progetto si articola in due stralci: il primo, del valore di 2.475.000 euro, rientra nella Missione 5 del PNRR e punta alla rigenerazione urbana per ridurre degrado ed emarginazione sociale; il secondo, di 4.310.367,82 euro, fa parte dei Piani Urbani Integrati e mira a completare la trasformazione di tutta la strada.

“Oggi abbiamo voluto condividere ogni dettaglio con chi vive e lavora lungo via Manzoni – ha spiegato l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi –. Come per via Argiro, i lavori procederanno per isolati, senza mai chiudere completamente la strada, garantendo sempre passaggi provvisori per negozi e abitazioni.” Il cantiere partirà dall’isolato di Corso Italia, così da preservare la fruibilità commerciale in vista delle festività natalizie.

L’intervento prevede la pedonalizzazione quasi totale dei 750 metri di strada e delle relative intersezioni, la realizzazione di due filari di alberi in quasi tutti gli isolati, il recupero delle storiche basole in pietra lavica e calcarea, e la realizzazione di quattro isolati centrali lastricati con disegni ispirati alle antiche trame tessili della via, un omaggio alla sua storica vocazione commerciale. Verranno inoltre installati impianti di irrigazione di soccorso, un potenziamento dell’illuminazione pubblica e sistemi di videosorveglianza e diffusione sonora.

La viabilità sarà organizzata in modo da ridurre al minimo i disagi: saranno mantenuti i sensi di marcia, istituite “zone 10” per la convivenza tra auto, bici e pedoni e realizzati attraversamenti sopraelevati per favorire il traffico pedonale. Per l’accessibilità, è previsto un percorso tattile secondo il sistema LOGES, lungo 1.070 metri, e saranno installati arredi urbani, panchine e fioriere. Inoltre, i residenti con pass ZSR potranno parcheggiare gratuitamente in alcune aree limitrofe e saranno valutate modifiche alla navetta Park & Ride per garantire collegamenti efficienti.

Gli isolati saranno trattati con attenzione alle specificità architettoniche: i primi due, tra piazza Garibaldi e via Calefati, utilizzeranno le basole storiche rinvenute durante gli scavi; quelli centrali saranno pavimentati con basole nuove in pietra lavica e calcarea con motivi che richiamano le trame tessili; gli ultimi isolati verso corso Italia formeranno una zona 10 con chicane, panchine e piccole aree verdi, pensate anche come spazi di incontro e aggregazione.

Con questo progetto, l’amministrazione punta a trasformare via Manzoni in un viale alberato pedonale, più verde, sicuro e sostenibile, restituendo al quartiere Libertà una strada storica che unisce commercio, patrimonio e benessere urbano. I lavori si concluderanno entro giugno 2026, aprendo così una nuova stagione per il quartiere e per la città.﻿