Bari Vecchia si accende: sei chiese aperte per una notte tra arte e devozione

Domani sera Bari Vecchia offrirà un’occasione unica per scoprire la ricchezza artistica e spirituale del suo patrimonio sacro. La “Notte delle chiese aperte”, promossa dal Municipio I, dal FAI e dalla Cattedrale di Bari, permetterà di esplorare sei chiese storiche del borgo antico, tra storia, arte e devozione popolare.

L’itinerario prenderà il via dalla Cattedrale alle ore 19.30 con il concerto dei timpanisti del Nicolaus Barium, che accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale tra suggestioni musicali e architettura sacra. Da lì si partirà verso le chiese di San Giacomo, Santa Maria degli Angeli, San Domenico, San Michele, Sant’Antonio da Padova in San Marco e Santa Chiara, con gruppi accompagnati dai narratori della delegazione FAI di Bari, pronti a raccontare storie di santi, confraternite e tradizioni secolari.

Gli interni, spesso tardo-barocchi, svelano pavimenti maiolicati, pale d’altare e statue lignee dedicate ai santi titolari. La chiesa di San Giacomo sorprende con il suo pavimento maiolicato, Santa Maria degli Angeli custodisce la leggenda del passaggio di San Francesco, mentre San Domenico nasconde una pala d’altare di Luca Giordano legata al culto della Madonna del Rosario. San Michele Arcangelo apre la cripta resa accessibile dieci anni fa dal FAI, Sant’Antonio da Padova stupisce con il portale a grani di rosario e Santa Chiara conserva comunichini per le monache e balaustre provenienti dalla Cattedrale.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente ci saranno le esibizioni delle danzatrici di Nuova Danzarte, che accompagneranno i visitatori in ogni chiesa.

Programma dettagliato – Tesori nascosti: La notte delle chiese aperte

Venerdì 26 settembre, dalle 19.30 alle 23.00

19.45 – Concerto dei timpanisti Nicolaus Barium in piazza Cattedrale

20.00 – Partenza del primo gruppo (percorso di circa 1 ora)

Itinerario del percorso:

Chiesa San Giacomo – piazza Cattedrale

Chiesa Santa Maria degli Angeli – via Boemondo

Chiesa San Domenico – via Boemondo

Chiesa San Michele – strada de Gironda

Chiesa Sant’Antonio da Padova – strada San Marco

Chiesa Santa Chiara – strada Santa Chiara

I gruppi partiranno ogni ora a partire dalle 20. L’ingresso prevede un contributo di 3 euro per gli iscritti FAI e di 5 euro per i non iscritti, con turni di 25 partecipanti. Gli ingressi sono previsti alle ore 20.00, 21.00 e 22.00, mentre la chiusura è fissata alle 23.00.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti: Pagina Facebook: Tesori nascosti – La notte delle chiese aperte﻿