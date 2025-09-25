Aggressioni assistenti sociali, incontro in Regione per contrastare le violenze in Puglia

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Dipartimento Welfare della Regione Puglia a Bari, la riunione del tavolo tecnico interistituzionale convocato per affrontare il grave fenomeno delle aggressioni nei confronti delle assistenti sociali dipendenti degli Enti Locali.

All’incontro hanno preso parte il consigliere regionale delegato al Welfare, la direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, la presidente di Anci Puglia, il presidente Commissione Welfare e Politiche di Coesione Anci Puglia, la consigliera Anci Puglia giovani, insieme al presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali di Puglia, alla vicepresidente e alla Consigliera referente della II Commissione.

Il confronto ha avuto come obiettivo la condivisione e la definizione di misure concrete per prevenire e contrastare gli episodi di violenza che, negli ultimi tempi, hanno colpito alcune professioniste impegnate nei servizi sociali comunali.

Il presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali di Puglia – dopo aver ringraziato il Dipartimento Welfare per la vicinanza e la sensibilità manifestata alla categoria professionale e per essere intervenuti con estrema celerità sulla questione – ha espresso ai presenti viva preoccupazione per gli episodi di violenza verificatisi negli ultimi tempi a danno di alcune colleghe, illustrando le significative criticità strutturali e logistiche presenti su alcuni luoghi di lavoro e proponendo specifiche soluzioni volte a migliorare la gestione degli accessi dei cittadini ai servizi. Egli ha, inoltre, proposto la realizzazione di una serie di azioni che possano incidere a livello culturale sulla percezione della figura dell’assistente sociale nelle comunità locali, oltre a specifiche attività formative per gli operatori, gli amministratori e i dirigenti.

Regione ed ANCI, dopo aver ribadito la centralità del ruolo degli assistenti sociali all’interno del sistema di welfare, hanno manifestato la volontà di promuovere, insieme al Croas Puglia, un piano di interventi che migliori le condizioni di sicurezza, rafforzi la formazione degli operatori e soprattutto attribuisca alla figura dell’assistente sociale il riconoscimento che merita nelle comunità. È una battaglia di civiltà che richiede responsabilità comune. Il tavolo tecnico proseguirà quindi i lavori con la definizione di azioni congiunte volte a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, a sensibilizzare le comunità locali sul ruolo strategico degli assistenti sociali e ad attivare percorsi formativi dedicati a operatori, dirigenti e amministratori. La prima attività consisterà nel monitoraggio sulla condizione dei luoghi di lavoro mediante somministrazione di apposito questionario alle amministrazioni locali.