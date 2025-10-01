Bari pronta ad una nuova mobilitazione: “Quando bloccano la Flottila, blocchiamo tutti”

La Flotilla si sta avvicinando al blocco illegale di Israele. Potrebbe accadere questa notte o al massimo domani. “Quando bloccano la Flottila, blocchiamo tutti”, scrive quindi il movimento Assemblea Bari per Palestina.

La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell’esercito. All’azione prende parte anche l’unità speciale Shayetet 13, per la presa delle navi. Lo riferiscono fonti militari alla tv pubblica Kan. La Marina prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e di rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod, con la possibilità che alcune vengano affondate in mare. Israele non intende permettere alla flottiglia di entrare nelle acque della Striscia di Gaza.

“Siamo pronti e pronte alla mobilitazione generale nelle prossime 48 ore – scrive ancora il movimento. Manteniamo alta l’attenzione. Il giorno della mobilitazione (che potrebbe essere giovedì o venerdì a seconda dei fatti in divenire) la concentrazione sarà alle ore 09.00 dal Molo San Nicola”.