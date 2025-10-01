MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,109 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,109 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari pronta ad una nuova mobilitazione: “Quando bloccano la Flottila, blocchiamo tutti”

La Flotilla si sta avvicinando al blocco illegale di Israele

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Ottobre 2025 - 09:16
flottilla
  • 23 sec
villaggiodelgusto.com

La Flotilla si sta avvicinando al blocco illegale di Israele. Potrebbe accadere questa notte o al massimo domani. “Quando bloccano la Flottila, blocchiamo tutti”, scrive quindi il movimento Assemblea Bari per Palestina.

La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell’esercito. All’azione prende parte anche l’unità speciale Shayetet 13, per la presa delle navi. Lo riferiscono fonti militari alla tv pubblica Kan. La Marina prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e di rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod, con la possibilità che alcune vengano affondate in mare. Israele non intende permettere alla flottiglia di entrare nelle acque della Striscia di Gaza.

“Siamo pronti e pronte alla mobilitazione generale nelle prossime 48 ore – scrive ancora il movimento. Manteniamo alta l’attenzione. Il giorno della mobilitazione (che potrebbe essere giovedì o venerdì a seconda dei fatti in divenire) la concentrazione sarà alle ore 09.00 dal Molo San Nicola”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Anche un centralino per smistare i...

Il Tribunale di Trani, all’estio degli interrogatori preventivi tenutisi nei giorni...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

Maltempo, strade allagate a Bari. Alcuni...

Strade allagate e pedoni in difficoltà. Così si presenta corso Vittorio...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

“Vattene nel tuo paese di m…”:...

Scritte razziste ed una svastica sono comparse sul muro adiacente l'entrata...
- 1 Ottobre 2025
Attualità

La biodiversità arriva nelle città italiane,...

Dal 3 ottobre prende il via Urban Nature 2025, il festival...
- 1 Ottobre 2025