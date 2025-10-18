SABATO, 18 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,494 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,494 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Schiamazzi e droga, sospesa licenza a un bar di Andria

La decisione è arrivata dopo un’azione di monitoraggio congiunta

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Ottobre 2025 - 09:09
Foto 1
  • 47 sec
villaggiodelgusto.com

La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito ad Andria un decreto di sospensione della licenza per quindici giorni nei confronti di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande situata nel centro storico. Il provvedimento, firmato dal Questore della provincia BAT, prevede la chiusura del locale per quindici giorni.

La decisione è arrivata dopo un’azione di monitoraggio congiunta, scattata a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini. I residenti avevano denunciato schiamazzi notturni degli avventori e una presunta attività di spaccio di droga nelle vicinanze. Dai controlli è emerso che il locale era abituale punto di ritrovo di persone con precedenti penali e che nelle aree limitrofe i Carabinieri del NORM di Andria avevano arrestato due uomini per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri due soggetti erano stati denunciati per reati legati agli stupefacenti.

Gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa hanno inoltre riscontrato numerose irregolarità all’interno del locale, sanzionando il titolare per un totale di 3.240 euro. Il Questore ha disposto la sospensione della licenza in applicazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori situazioni di illegalità e di tutelare l’ordine pubblico. L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, in vista delle festività natalizie, con particolare attenzione ai luoghi della movida.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Bando “Lavoro Its Academy”: 150mila euro...

La Camera di Commercio di Bari promuove il bando “Lavoro ITS Academy”, che destina...
- 18 Ottobre 2025
Cronaca

Sparatoria nel Barese, attimi di paura...

Un tentativo di furto in abitazione è stato sventato questa mattina...
- 18 Ottobre 2025
Attualità

Rischio amianto, Arpa Puglia istituisce nuclei...

Arpa Puglia rafforza la struttura dedicata all’emergenza amianto con l’istituzione di...
- 18 Ottobre 2025
Politica

Puglia, FdI contro Emiliano e Decaro:...

“La sanità in Puglia, per il centrosinistra, non è altro che...
- 18 Ottobre 2025