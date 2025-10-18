Schiamazzi e droga, sospesa licenza a un bar di Andria

La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito ad Andria un decreto di sospensione della licenza per quindici giorni nei confronti di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande situata nel centro storico. Il provvedimento, firmato dal Questore della provincia BAT, prevede la chiusura del locale per quindici giorni.

La decisione è arrivata dopo un’azione di monitoraggio congiunta, scattata a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini. I residenti avevano denunciato schiamazzi notturni degli avventori e una presunta attività di spaccio di droga nelle vicinanze. Dai controlli è emerso che il locale era abituale punto di ritrovo di persone con precedenti penali e che nelle aree limitrofe i Carabinieri del NORM di Andria avevano arrestato due uomini per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri due soggetti erano stati denunciati per reati legati agli stupefacenti.

Gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa hanno inoltre riscontrato numerose irregolarità all’interno del locale, sanzionando il titolare per un totale di 3.240 euro. Il Questore ha disposto la sospensione della licenza in applicazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori situazioni di illegalità e di tutelare l’ordine pubblico. L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, in vista delle festività natalizie, con particolare attenzione ai luoghi della movida.